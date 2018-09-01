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Сегодня, 12:16

Калмыкия готова к выборам депутатов в Народный хурал


Калмыкия готова к выборам депутатов в Народный хуралКалмыкия готова к выборам депутатов в Народный хурал – парламент республики 6 –го созыва. Это важное политическое событие состоится 9 сентября, в единый день голосования.

Председатель Избиркома республики Александр Дикалов сообщил на брифинге, что в этот же день пройдут дополнительные выборы депутатов в районные Собрания Ики-Бурульского, Приютненского, Яшкульского РМО, и в одном сельском муниципальном образование – в п. Ики - Чонос Целинного района. На территории региона продолжают деятельность 14 территориальных и 251 участковая комиссия. В их распоряжение вся необходимая техника, позволяющая держать связь с избирателями и штабами. А так называемые мобильные избиратели могут обратиться с заявлением в любой из этих участков по 5 сентября. Там же был представлен образец бюллетеня для голосования. Одно из объединений, внесенных в бюллетень, уже исключено из списка.

Итак, до дня единого голосования остается всего несколько дней. Жители Калмыкии, придя на избирательные участки 9 сентября, исполнят свой гражданский долг и определят, как республика будет развиваться дальше.



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