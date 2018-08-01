В избирательные комиссии республики переданы бюллетени

210 911 избирательных бюллетеней, изготовленных в местной типографии, переданы сегодня избирательной комиссии республики. Именно столько жителей региона, по данным ведомства на 1 января, станут участниками выборов депутатов Народного Хурала в сентябре. Из них – 40 227 бланков предназначены для голосования через так называемые КОИБы.



Сегодня утром состоялся процесс передачи тиража, акт подписали председатель Избиркома Александр Дикалов и представитель калмыцкой типографии. За процессом наблюдали и представители избирательных объединений. 210 911 избирательных бюллетеней, изготовленных в местной типографии, переданы сегодня избирательной комиссии республики. Именно столько жителей региона, по данным ведомства на 1 января, станут участниками выборов депутатов Народного Хурала в сентябре. Из них – 40 227 бланков предназначены для голосования через так называемые КОИБы.Сегодня утром состоялся процесс передачи тиража, акт подписали председатель Избиркома Александр Дикалов и представитель калмыцкой типографии. За процессом наблюдали и представители избирательных объединений.



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