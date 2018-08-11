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Сегодня, 19:49

График выхода в эфир на платной основе предвыборных агитационных материалов


График выхода в эфир на платной основе предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов в депутаты Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия, на каналах региональной государственной организации телерадиовещания «Телеканал «Россия» (Россия-1)», «Российский Информационный Канал «Россия - 24» (Россия-24)», радиоканалах «Радио России», «Маяк» государственной организации телерадиовещания ГТРК «Калмыкия».

№ п/п

Наименование избирательного объединения

Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов

Фамилия, инициалы представителя избирательного объединения, участвовавшего

в жеребьевке (члена Избирательной комиссии Республики Калмыкия с правом решающего голоса)

Подпись представителя избирательного объединения, участвовавшего

в жеребьевке (члена Избирательной комиссии Республики Калмыкия с правом решающего голоса),

и дата подписания

«Телеканал «Россия» (Россия-1)»

1

Калмыцкое региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России

1 этап

Пакет № 1

Утро 05.00-11.00

День  11.00-17.00

Вечер 17.00-22.00

13.08.2018г. – утро - 60с

13.08.2018г. – день - 60с

13.08.2018г. – вечер - 60с

14.08.2018г. – утро - 90с

15.08.2018г. – день - 120с

15.08.2018г. – вечер - 120с

16.08.2018г. – утро - 60с

20.08.2018г. – утро - 120с

20.08.2018г. – день - 120с

20.08.2018г. – вечер - 120с

22.08.2018г. – утро - 60с

23.08.2018г. – день - 120с

23.08.2018г. – вечер - 120с

24.08.2018г. – утро - 90с

2 этап

Пакет № 2

Утро 05.00-11.00

День  11.00-17.00

Вечер 17.00-22.00

27.08.2018г. – день - 60с

27.08.2018г. – вечер - 60с

28.08.2018г. – утро - 120с

29.08.2018г. – утро - 30с

29.09.2018г. – день - 120с

29.09.2018г. – вечер - 120с

30.08.2018г. – утро - 60с

03.09.2018г. – утро - 60с

03.09.2018г. – день - 120с

03.09.2018г. – вечер - 120с

04.09.2018г. – утро - 60с

05.09.2018г. – утро - 60с

06.09.2018г. – утро - 60с

06.09.2018г. – день - 120с

06.09.2018г. – вечер - 120с

07.09.2018г. – утро - 30с

Выходные 1 этап

Пакет № 2

Утро 05.00-11.00

День  11.00-17.00

Вечер 17.00-22.00

11.08.2018г. – утро - 60с

11.08.2018г. – день - 60с

12.08.2018г. – утро - 120с

18.08.2018г. – утро - 120с

18.08.2018г. – день - 60с

19.08.2018г. – утро - 60с

Выходные 2 этап

Пакет № 5

Утро 05.00-11.00

День  11.00-17.00

Вечер 17.00-22.00

25.08.2018г. – утро - 60с

25.08.2018г. – день - 60с

26.08.2018г. – утро - 120с

01.09.2018г. – утро - 60с

01.09.2018г. – день - 60с

02.09.2018г. – утро - 120с

 

 

2

Калмыцкое региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1 этап

Пакет № 2

Утро 05.00-11.00

День  11.00-17.00

Вечер 17.00-22.00

13.08.2018г. – утро - 60с

13.08.2018г. – день - 60с

13.08.2018г. – вечер - 60с

14.08.2018г. – утро - 90с

15.08.2018г. – день - 120с

15.08.2018г. – вечер - 120с

16.08.2018г. – утро - 60с

20.08.2018г. – утро - 120с

20.08.2018г. – день - 120с

20.08.2018г. – вечер - 120с

22.08.2018г. – утро - 60с

23.08.2018г. – день - 120с

23.08.2018г. – вечер - 120с

24.08.2018г. – утро - 90с

2 этап

Пакет № 3

Утро 05.00-11.00

День  11.00-17.00

Вечер 17.00-22.00

27.08.2018г. – день - 60с

27.08.2018г. – вечер - 60с

28.08.2018г. – утро - 120с

29.08.2018г. – утро - 30с

29.09.2018г. – день - 120с

29.09.2018г. – вечер - 120с

30.08.2018г. – утро - 60с

03.09.2018г. – утро - 60с

03.09.2018г. – день - 120с

03.09.2018г. – вечер - 120с

04.09.2018г. – утро - 60с

05.09.2018г. – утро - 60с

06.09.2018г. – утро - 60с

06.09.2018г. – день - 120с

06.09.2018г. – вечер - 120с

07.09.2018г. – утро - 30с

Выходные 1 этап

Пакет № 4

Утро 05.00-11.00

День  11.00-17.00

Вечер 17.00-22.00

11.08.2018г. – утро - 60с

11.08.2018г. – день - 60с

12.08.2018г. – утро - 120с

18.08.2018г. – утро - 60с

18.08.2018г. – день - 60с

19.08.2018г. – утро - 120с

Выходные 2 этап

Пакет № 4

Утро 05.00-11.00

День  11.00-17.00

Вечер 17.00-22.00

25.08.2018г. – утро - 60с

25.08.2018г. – день - 60с

26.08.2018г. – утро - 120с

01.09.2018г. – утро - 60с

01.09.2018г. – день - 60с

02.09.2018г. – утро - 120с

 

 

«Российский Информационный Канал «Россия - 24» (Россия-24)»

1

Калмыцкое региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России

1 этап

Пакет № 6

Утро 05.00-11.00

День  11.00-17.00

Вечер 17.00-22.00

15.08.2018г. – утро - 90с

15.08.2018г. – вечер - 60с

16.08.2018г. – вечер - 60с

17.08.2018г. – утро - 90с

20.08.2018г. – вечер - 60с

22.08.2018г. – вечер - 60с

23.08.2018г. – утро - 90с

24.08.2018г. – вечер - 60с

2 этап

Пакет № 8

Утро 05.00-11.00

День  11.00-17.00

Вечер 17.00-22.00

27.08.2018г. – утро - 60с

29.08.2018г. – утро - 60с

29.08.2018г. – вечер - 60с

30.08.2018г. – утро - 120с

30.08.2018г. – вечер - 60с

03.09.2018г. – утро - 120с

04.09.2018г. – вечер - 120с

05.09.2018г. – утро - 120с

06.09.2018г. – утро - 60с

07.09.2018г. – утро - 60с

07.09.2018г. – вечер - 60с

Выходные 1 этап

Пакет № 7

Утро 05.00-11.00

День  11.00-17.00

Вечер 17.00-22.00

11.08.2018г. – вечер - 60с

12.08.2018г. – вечер - 60с

18.08.2018г. – вечер - 60с

19.08.2018г. – вечер - 60с

Выходные 2 этап

Пакет № 9

Утро 05.00-11.00

День  11.00-17.00

Вечер 17.00-22.00

25.08.2018г. – вечер - 120с

01.09.2018г. – вечер - 120с

02.09.2018г. – вечер - 60с

 

 

2

Калмыцкое региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1 этап

Пакет № 9

Утро 05.00-11.00

День  11.00-17.00

Вечер 17.00-22.00

15.08.2018г. – утро - 180с

15.08.2018г. – вечер - 120с

21.08.2018г. – вечер - 120с

23.08.2018г. – утро - 90с

24.08.2018г. – вечер - 60с

2 этап

Пакет № 9

Утро 05.00-11.00

День  11.00-17.00

Вечер 17.00-22.00

27.08.2018г. – утро - 120с

29.08.2018г. – вечер - 120с

30.08.2018г. – утро - 120с

03.09.2018г. – утро - 120с

04.09.2018г. – вечер - 120с

05.09.2018г. – утро - 120с

07.09.2018г. – утро - 120с

07.09.2018г. – вечер - 60с

Выходные 1 этап

Пакет № 3

Утро 05.00-11.00

День  11.00-17.00

Вечер 17.00-22.00

11.08.2018г. – вечер - 60с

12.08.2018г. – вечер - 60с

18.08.2018г. – вечер - 60с

19.08.2018г. – вечер - 60с

Выходные 2 этап

Пакет № 4

Утро 05.00-11.00

День  11.00-17.00

Вечер 17.00-22.00

25.08.2018г. – вечер - 60с

26.08.2018г. – вечер - 120с

01.09.2018г. – вечер - 60с

02.09.2018г. – вечер - 60с

 

 

радиоканал «Радио России»

1

Калмыцкое региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России

1 этап

Пакет № 5

Утро 05.00-11.00

День  11.00-17.00

Вечер 17.00-22.00

13.08.2018г. – день - 60с

14.08.2018г. – утро - 60с

14.08.2018г. – вечер - 120с

15.08.2018г. – день - 60с

16.08.2018г. – день - 60с

16.08.2018г. – вечер - 60с

17.08.2018г. – утро - 60с

17.08.2018г. – вечер - 60с

20.08.2018г. – день - 60с

20.08.2018г. – вечер - 60с

21.08.2018г. – утро - 60с

21.08.2018г. – день - 60с

22.08.2018г. – вечер - 60с

23.08.2018г. – утро - 60с

23.08.2018г. – день - 60с

23.08.2018г. – вечер - 60с

24.08.2018г. – день - 60с

24.08.2018г. – вечер - 60с

2 этап

Пакет № 1

Утро 05.00-11.00

День  11.00-17.00

Вечер 17.00-22.00

27.08.2018г. – утро - 60с

27.08.2018г. – день - 60с

27.08.2018г. – вечер - 60с

29.08.2018г. – день - 60с

30.08.2018г. – день - 60с

30.08.2018г. – вечер - 120с

03.09.2018г. – утро - 120с

03.09.2018г. – день - 60с

03.09.2018г. – вечер - 60с

04.09.2018г. – день - 60с

04.09.2018г. – вечер - 60с

05.09.2018г. – вечер - 60с

06.09.2018г. – день - 120с

06.09.2018г. – вечер - 60с

07.09.2018г. – утро - 60с

07.09.2018г. – вечер - 60с

Выходные 1 этап

Пакет № 4

Утро 05.00-11.00

День  11.00-17.00

Вечер 17.00-22.00

11.08.2018г. – день – 180с

12.08.2018г. – день – 120с

18.08.2018г. – день – 180с

19.08.2018г. – день – 180с

Выходные 2 этап

Пакет № 7

Утро 05.00-11.00

День  11.00-17.00

Вечер 17.00-22.00

25.08.2018г. – день – 120с

26.08.2018г. – день – 240с

01.09.2018г. – день – 120с

02.09.2018г. – день – 180с

 

 

2

Калмыцкое региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1 этап

Пакет № 4

Утро 05.00-11.00

День  11.00-17.00

Вечер 17.00-22.00

13.08.2018г. – день - 60с

14.08.2018г. – утро - 60с

14.08.2018г. – вечер - 120с

15.08.2018г. – день - 60с

16.08.2018г. – день - 60с

16.08.2018г. – вечер - 60с

17.08.2018г. – утро - 60с

17.08.2018г. – вечер - 60с

20.08.2018г. – день - 60с

20.08.2018г. – вечер - 60с

21.08.2018г. – утро - 60с

21.08.2018г. – день - 60с

22.08.2018г. – вечер - 120с

23.08.2018г. – день - 60с

24.08.2018г. – утро - 60с

24.08.2018г. – день - 60с

24.08.2018г. – вечер - 60с

2 этап

Пакет № 5

Утро 05.00-11.00

День  11.00-17.00

Вечер 17.00-22.00

27.08.2018г. – день - 60с

28.08.2018г. – утро - 60с

28.08.2018г. – вечер - 60с

29.08.2018г. – день - 60с

29.08.2018г. – вечер - 60с

30.08.2018г. – день - 60с

30.08.2018г. – вечер - 60с

31.08.2018г. – утро - 60с

03.09.2018г. – день - 60с

03.09.2018г. – вечер - 60с

04.09.2018г. – утро - 60с

04.09.2018г. – день - 60с

04.09.2018г. – вечер - 60с

05.09.2018г. – вечер - 60с

06.09.2018г. – утро - 60с

06.09.2018г. – день - 60с

06.09.2018г. – вечер - 60с

07.09.2018г. – день - 60с

07.09.2018г. – вечер - 60с

Выходные 1 этап

Пакет № 8

Утро 05.00-11.00

День  11.00-17.00

Вечер 17.00-22.00

11.08.2018г. – день – 120с

12.08.2018г. – день – 240с

18.08.2018г. – день – 120с

19.08.2018г. – день – 180с

Выходные 2 этап

Пакет № 6

Утро 05.00-11.00

День  11.00-17.00

Вечер 17.00-22.00

25.08.2018г. – день – 180с

26.08.2018г. – день – 120с

01.09.2018г. – день – 180с

02.09.2018г. – день – 180с

 

 

радиоканал «Маяк»

1

Калмыцкое региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России

1 этап

Пакет № 4

Утро 05.00-11.00

День  11.00-17.00

Вечер 17.00-22.00

13.08.2018г. – день - 180с

14.08.2018г. – утро - 60с

15.08.2018г. – день - 180с

17.08.2018 г. – утро -60с

17.08.2018г. – день - 180с

17.08.2018 г. – вечер -90с

21.08.2018 г.- день – 180с

22.08.2018 г. – утро – 60с

23.08.2018 г.- день -180с

2 этап

Пакет № 4

Утро 05.00-11.00

День  11.00-17.00

Вечер 17.00-22.00

27.08.2018г. – утро - 60с

28.08.2018г. – день - 180с

30.08.2018 г. –утро - 60

30.08.2018г. – день - 180с

31.08.2018 г. – вечер -60с

03.09.2018г. – утро - 60с

03.09.2018 г. – день -180с

04.09.2018 г.- день – 180с

05.09.2018 г. – день – 180с

06.09.2018 г.- утро -60с

06.09.2018 г.-день – 120с

07.09.2018 г. – день – 180с

 

 

2

Калмыцкое региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1 этап

Пакет № 9

Утро 05.00-11.00

День  11.00-17.00

Вечер 17.00-22.00

13.08.2018г. – день - 120с

14.08.2018 г.- день – 60с

15.08.2018г. – утро - 60с

15.08.2018 г. – день -180с

16.08.2018г. – утро - 60с

17.08.2018 г.- день – 120с

20.08.2018 г. –день – 60с

21.08.2018 г.- день -180с

23.08.2018 г.- день -120с

24.08.2018 г.- утро -60с

24.08.2018 г.- день -60с

24.08.2018 г.- вечер -90с

2 этап

Пакет № 8

Утро 05.00-11.00

День  11.00-17.00

Вечер 17.00-22.00

28.08.2018г. – утро - 60с

28.08.2018 г.- день– 180с

29.08.2018 г. – утро – 60 с

29.08.2018 г. – день – 60 с

30.08.2018 г. – день-120с

03.09.2018 г.- день – 180с

04.09.2018 г.- утро– 60с

04.09.2018 г.- день– 180с

05.09.2018 г. –утро – 60с

05.09.2018 г.- день  -120с

06.09.2018 г.- день  -240с

06.09.2018 г. –вечер – 60с

07.09.2018 г. – день – 120с

 

 





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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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