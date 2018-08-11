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График выхода в эфир на платной основе предвыборных агитационных материалов









График выхода в эфир на платной основе предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов в депутаты Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия, на каналах региональной государственной организации телерадиовещания «Телеканал «Россия» (Россия-1)», «Российский Информационный Канал «Россия - 24» (Россия-24)», радиоканалах «Радио России», «Маяк» государственной организации телерадиовещания ГТРК «Калмыкия». № п/п Наименование избирательного объединения Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов Фамилия, инициалы представителя избирательного объединения, участвовавшего в жеребьевке (члена Избирательной комиссии Республики Калмыкия с правом решающего голоса) Подпись представителя избирательного объединения, участвовавшего в жеребьевке (члена Избирательной комиссии Республики Калмыкия с правом решающего голоса), и дата подписания «Телеканал «Россия» (Россия-1)» 1 Калмыцкое региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России 1 этап Пакет № 1 Утро 05.00-11.00 День 11.00-17.00 Вечер 17.00-22.00 13.08.2018г. – утро - 60с 13.08.2018г. – день - 60с 13.08.2018г. – вечер - 60с 14.08.2018г. – утро - 90с 15.08.2018г. – день - 120с 15.08.2018г. – вечер - 120с 16.08.2018г. – утро - 60с 20.08.2018г. – утро - 120с 20.08.2018г. – день - 120с 20.08.2018г. – вечер - 120с 22.08.2018г. – утро - 60с 23.08.2018г. – день - 120с 23.08.2018г. – вечер - 120с 24.08.2018г. – утро - 90с 2 этап Пакет № 2 Утро 05.00-11.00 День 11.00-17.00 Вечер 17.00-22.00 27.08.2018г. – день - 60с 27.08.2018г. – вечер - 60с 28.08.2018г. – утро - 120с 29.08.2018г. – утро - 30с 29.09.2018г. – день - 120с 29.09.2018г. – вечер - 120с 30.08.2018г. – утро - 60с 03.09.2018г. – утро - 60с 03.09.2018г. – день - 120с 03.09.2018г. – вечер - 120с 04.09.2018г. – утро - 60с 05.09.2018г. – утро - 60с 06.09.2018г. – утро - 60с 06.09.2018г. – день - 120с 06.09.2018г. – вечер - 120с 07.09.2018г. – утро - 30с Выходные 1 этап Пакет № 2 Утро 05.00-11.00 День 11.00-17.00 Вечер 17.00-22.00 11.08.2018г. – утро - 60с 11.08.2018г. – день - 60с 12.08.2018г. – утро - 120с 18.08.2018г. – утро - 120с 18.08.2018г. – день - 60с 19.08.2018г. – утро - 60с Выходные 2 этап Пакет № 5 Утро 05.00-11.00 День 11.00-17.00 Вечер 17.00-22.00 25.08.2018г. – утро - 60с 25.08.2018г. – день - 60с 26.08.2018г. – утро - 120с 01.09.2018г. – утро - 60с 01.09.2018г. – день - 60с 02.09.2018г. – утро - 120с 2 Калмыцкое региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1 этап Пакет № 2 Утро 05.00-11.00 День 11.00-17.00 Вечер 17.00-22.00 13.08.2018г. – утро - 60с 13.08.2018г. – день - 60с 13.08.2018г. – вечер - 60с 14.08.2018г. – утро - 90с 15.08.2018г. – день - 120с 15.08.2018г. – вечер - 120с 16.08.2018г. – утро - 60с 20.08.2018г. – утро - 120с 20.08.2018г. – день - 120с 20.08.2018г. – вечер - 120с 22.08.2018г. – утро - 60с 23.08.2018г. – день - 120с 23.08.2018г. – вечер - 120с 24.08.2018г. – утро - 90с 2 этап Пакет № 3 Утро 05.00-11.00 День 11.00-17.00 Вечер 17.00-22.00 27.08.2018г. – день - 60с 27.08.2018г. – вечер - 60с 28.08.2018г. – утро - 120с 29.08.2018г. – утро - 30с 29.09.2018г. – день - 120с 29.09.2018г. – вечер - 120с 30.08.2018г. – утро - 60с 03.09.2018г. – утро - 60с 03.09.2018г. – день - 120с 03.09.2018г. – вечер - 120с 04.09.2018г. – утро - 60с 05.09.2018г. – утро - 60с 06.09.2018г. – утро - 60с 06.09.2018г. – день - 120с 06.09.2018г. – вечер - 120с 07.09.2018г. – утро - 30с Выходные 1 этап Пакет № 4 Утро 05.00-11.00 День 11.00-17.00 Вечер 17.00-22.00 11.08.2018г. – утро - 60с 11.08.2018г. – день - 60с 12.08.2018г. – утро - 120с 18.08.2018г. – утро - 60с 18.08.2018г. – день - 60с 19.08.2018г. – утро - 120с Выходные 2 этап Пакет № 4 Утро 05.00-11.00 День 11.00-17.00 Вечер 17.00-22.00 25.08.2018г. – утро - 60с 25.08.2018г. – день - 60с 26.08.2018г. – утро - 120с 01.09.2018г. – утро - 60с 01.09.2018г. – день - 60с 02.09.2018г. – утро - 120с «Российский Информационный Канал «Россия - 24» (Россия-24)» 1 Калмыцкое региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России 1 этап Пакет № 6 Утро 05.00-11.00 День 11.00-17.00 Вечер 17.00-22.00 15.08.2018г. – утро - 90с 15.08.2018г. – вечер - 60с 16.08.2018г. – вечер - 60с 17.08.2018г. – утро - 90с 20.08.2018г. – вечер - 60с 22.08.2018г. – вечер - 60с 23.08.2018г. – утро - 90с 24.08.2018г. – вечер - 60с 2 этап Пакет № 8 Утро 05.00-11.00 День 11.00-17.00 Вечер 17.00-22.00 27.08.2018г. – утро - 60с 29.08.2018г. – утро - 60с 29.08.2018г. – вечер - 60с 30.08.2018г. – утро - 120с 30.08.2018г. – вечер - 60с 03.09.2018г. – утро - 120с 04.09.2018г. – вечер - 120с 05.09.2018г. – утро - 120с 06.09.2018г. – утро - 60с 07.09.2018г. – утро - 60с 07.09.2018г. – вечер - 60с Выходные 1 этап Пакет № 7 Утро 05.00-11.00 День 11.00-17.00 Вечер 17.00-22.00 11.08.2018г. – вечер - 60с 12.08.2018г. – вечер - 60с 18.08.2018г. – вечер - 60с 19.08.2018г. – вечер - 60с Выходные 2 этап Пакет № 9 Утро 05.00-11.00 День 11.00-17.00 Вечер 17.00-22.00 25.08.2018г. – вечер - 120с 01.09.2018г. – вечер - 120с 02.09.2018г. – вечер - 60с 2 Калмыцкое региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1 этап Пакет № 9 Утро 05.00-11.00 День 11.00-17.00 Вечер 17.00-22.00 15.08.2018г. – утро - 180с 15.08.2018г. – вечер - 120с 21.08.2018г. – вечер - 120с 23.08.2018г. – утро - 90с 24.08.2018г. – вечер - 60с 2 этап Пакет № 9 Утро 05.00-11.00 День 11.00-17.00 Вечер 17.00-22.00 27.08.2018г. – утро - 120с 29.08.2018г. – вечер - 120с 30.08.2018г. – утро - 120с 03.09.2018г. – утро - 120с 04.09.2018г. – вечер - 120с 05.09.2018г. – утро - 120с 07.09.2018г. – утро - 120с 07.09.2018г. – вечер - 60с Выходные 1 этап Пакет № 3 Утро 05.00-11.00 День 11.00-17.00 Вечер 17.00-22.00 11.08.2018г. – вечер - 60с 12.08.2018г. – вечер - 60с 18.08.2018г. – вечер - 60с 19.08.2018г. – вечер - 60с Выходные 2 этап Пакет № 4 Утро 05.00-11.00 День 11.00-17.00 Вечер 17.00-22.00 25.08.2018г. – вечер - 60с 26.08.2018г. – вечер - 120с 01.09.2018г. – вечер - 60с 02.09.2018г. – вечер - 60с радиоканал «Радио России» 1 Калмыцкое региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России 1 этап Пакет № 5 Утро 05.00-11.00 День 11.00-17.00 Вечер 17.00-22.00 13.08.2018г. – день - 60с 14.08.2018г. – утро - 60с 14.08.2018г. – вечер - 120с 15.08.2018г. – день - 60с 16.08.2018г. – день - 60с 16.08.2018г. – вечер - 60с 17.08.2018г. – утро - 60с 17.08.2018г. – вечер - 60с 20.08.2018г. – день - 60с 20.08.2018г. – вечер - 60с 21.08.2018г. – утро - 60с 21.08.2018г. – день - 60с 22.08.2018г. – вечер - 60с 23.08.2018г. – утро - 60с 23.08.2018г. – день - 60с 23.08.2018г. – вечер - 60с 24.08.2018г. – день - 60с 24.08.2018г. – вечер - 60с 2 этап Пакет № 1 Утро 05.00-11.00 День 11.00-17.00 Вечер 17.00-22.00 27.08.2018г. – утро - 60с 27.08.2018г. – день - 60с 27.08.2018г. – вечер - 60с 29.08.2018г. – день - 60с 30.08.2018г. – день - 60с 30.08.2018г. – вечер - 120с 03.09.2018г. – утро - 120с 03.09.2018г. – день - 60с 03.09.2018г. – вечер - 60с 04.09.2018г. – день - 60с 04.09.2018г. – вечер - 60с 05.09.2018г. – вечер - 60с 06.09.2018г. – день - 120с 06.09.2018г. – вечер - 60с 07.09.2018г. – утро - 60с 07.09.2018г. – вечер - 60с Выходные 1 этап Пакет № 4 Утро 05.00-11.00 День 11.00-17.00 Вечер 17.00-22.00 11.08.2018г. – день – 180с 12.08.2018г. – день – 120с 18.08.2018г. – день – 180с 19.08.2018г. – день – 180с Выходные 2 этап Пакет № 7 Утро 05.00-11.00 День 11.00-17.00 Вечер 17.00-22.00 25.08.2018г. – день – 120с 26.08.2018г. – день – 240с 01.09.2018г. – день – 120с 02.09.2018г. – день – 180с 2 Калмыцкое региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1 этап Пакет № 4 Утро 05.00-11.00 День 11.00-17.00 Вечер 17.00-22.00 13.08.2018г. – день - 60с 14.08.2018г. – утро - 60с 14.08.2018г. – вечер - 120с 15.08.2018г. – день - 60с 16.08.2018г. – день - 60с 16.08.2018г. – вечер - 60с 17.08.2018г. – утро - 60с 17.08.2018г. – вечер - 60с 20.08.2018г. – день - 60с 20.08.2018г. – вечер - 60с 21.08.2018г. – утро - 60с 21.08.2018г. – день - 60с 22.08.2018г. – вечер - 120с 23.08.2018г. – день - 60с 24.08.2018г. – утро - 60с 24.08.2018г. – день - 60с 24.08.2018г. – вечер - 60с 2 этап Пакет № 5 Утро 05.00-11.00 День 11.00-17.00 Вечер 17.00-22.00 27.08.2018г. – день - 60с 28.08.2018г. – утро - 60с 28.08.2018г. – вечер - 60с 29.08.2018г. – день - 60с 29.08.2018г. – вечер - 60с 30.08.2018г. – день - 60с 30.08.2018г. – вечер - 60с 31.08.2018г. – утро - 60с 03.09.2018г. – день - 60с 03.09.2018г. – вечер - 60с 04.09.2018г. – утро - 60с 04.09.2018г. – день - 60с 04.09.2018г. – вечер - 60с 05.09.2018г. – вечер - 60с 06.09.2018г. – утро - 60с 06.09.2018г. – день - 60с 06.09.2018г. – вечер - 60с 07.09.2018г. – день - 60с 07.09.2018г. – вечер - 60с Выходные 1 этап Пакет № 8 Утро 05.00-11.00 День 11.00-17.00 Вечер 17.00-22.00 11.08.2018г. – день – 120с 12.08.2018г. – день – 240с 18.08.2018г. – день – 120с 19.08.2018г. – день – 180с Выходные 2 этап Пакет № 6 Утро 05.00-11.00 День 11.00-17.00 Вечер 17.00-22.00 25.08.2018г. – день – 180с 26.08.2018г. – день – 120с 01.09.2018г. – день – 180с 02.09.2018г. – день – 180с радиоканал «Маяк» 1 Калмыцкое региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России 1 этап Пакет № 4 Утро 05.00-11.00 День 11.00-17.00 Вечер 17.00-22.00 13.08.2018г. – день - 180с 14.08.2018г. – утро - 60с 15.08.2018г. – день - 180с 17.08.2018 г. – утро -60с 17.08.2018г. – день - 180с 17.08.2018 г. – вечер -90с 21.08.2018 г.- день – 180с 22.08.2018 г. – утро – 60с 23.08.2018 г.- день -180с 2 этап Пакет № 4 Утро 05.00-11.00 День 11.00-17.00 Вечер 17.00-22.00 27.08.2018г. – утро - 60с 28.08.2018г. – день - 180с 30.08.2018 г. –утро - 60 30.08.2018г. – день - 180с 31.08.2018 г. – вечер -60с 03.09.2018г. – утро - 60с 03.09.2018 г. – день -180с 04.09.2018 г.- день – 180с 05.09.2018 г. – день – 180с 06.09.2018 г.- утро -60с 06.09.2018 г.-день – 120с 07.09.2018 г. – день – 180с 2 Калмыцкое региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1 этап Пакет № 9 Утро 05.00-11.00 День 11.00-17.00 Вечер 17.00-22.00 13.08.2018г. – день - 120с 14.08.2018 г.- день – 60с 15.08.2018г. – утро - 60с 15.08.2018 г. – день -180с 16.08.2018г. – утро - 60с 17.08.2018 г.- день – 120с 20.08.2018 г. –день – 60с 21.08.2018 г.- день -180с 23.08.2018 г.- день -120с 24.08.2018 г.- утро -60с 24.08.2018 г.- день -60с 24.08.2018 г.- вечер -90с 2 этап Пакет № 8 Утро 05.00-11.00 День 11.00-17.00 Вечер 17.00-22.00 28.08.2018г. – утро - 60с 28.08.2018 г.- день– 180с 29.08.2018 г. – утро – 60 с 29.08.2018 г. – день – 60 с 30.08.2018 г. – день-120с 03.09.2018 г.- день – 180с 04.09.2018 г.- утро– 60с 04.09.2018 г.- день– 180с 05.09.2018 г. –утро – 60с 05.09.2018 г.- день -120с 06.09.2018 г.- день -240с 06.09.2018 г. –вечер – 60с 07.09.2018 г. – день – 120с



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