График выхода в эфир на платной основе предвыборных агитационных материалов

1 этап
Пакет № 4
Утро 05.00-11.00
День 11.00-17.00
Вечер 17.00-22.00
13.08.2018г. – день - 60с
14.08.2018г. – утро - 60с
14.08.2018г. – вечер - 120с
15.08.2018г. – день - 60с
16.08.2018г. – день - 60с
16.08.2018г. – вечер - 60с
17.08.2018г. – утро - 60с
17.08.2018г. – вечер - 60с
20.08.2018г. – день - 60с
20.08.2018г. – вечер - 60с
21.08.2018г. – утро - 60с
21.08.2018г. – день - 60с
22.08.2018г. – вечер - 120с
23.08.2018г. – день - 60с
24.08.2018г. – утро - 60с
24.08.2018г. – день - 60с
24.08.2018г. – вечер - 60с
2 этап
Пакет № 5
Утро 05.00-11.00
День 11.00-17.00
Вечер 17.00-22.00
27.08.2018г. – день - 60с
28.08.2018г. – утро - 60с
28.08.2018г. – вечер - 60с
29.08.2018г. – день - 60с
29.08.2018г. – вечер - 60с
30.08.2018г. – день - 60с
30.08.2018г. – вечер - 60с
31.08.2018г. – утро - 60с
03.09.2018г. – день - 60с
03.09.2018г. – вечер - 60с
04.09.2018г. – утро - 60с
04.09.2018г. – день - 60с
04.09.2018г. – вечер - 60с
05.09.2018г. – вечер - 60с
06.09.2018г. – утро - 60с
06.09.2018г. – день - 60с
06.09.2018г. – вечер - 60с
07.09.2018г. – день - 60с
07.09.2018г. – вечер - 60с
Выходные 1 этап
Пакет № 8
Утро 05.00-11.00
День 11.00-17.00
Вечер 17.00-22.00
11.08.2018г. – день – 120с
12.08.2018г. – день – 240с
18.08.2018г. – день – 120с
19.08.2018г. – день – 180с
Выходные 2 этап
Пакет № 6
Утро 05.00-11.00
День 11.00-17.00
Вечер 17.00-22.00
25.08.2018г. – день – 180с
26.08.2018г. – день – 120с
01.09.2018г. – день – 180с
02.09.2018г. – день – 180с