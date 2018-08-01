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Сегодня, 12:28

В Избиркоме республики состоялась жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени


В Избиркоме республики состоялась жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времениВ Избиркоме республики состоялась жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени для проведения агитации на теле- и радио каналах. В эфире ГТРК «Калмыкия» она будет проходить на «России 1» «России 24», «Радио России», и «Маяке».

На них бесплатное эфирное время будет распределено в равных долях между всеми избирательными объединениями, которые участвуют в выборах депутатов Народного Хурала республики. Половина общего объема этого времени отводится под совместные агитационные мероприятия, т.е.дебаты, для этого ВГТРК выделила дополнительные блоки. Остальная часть предусмотрена для размещения агитационных роликов.

За весь период кампании на телеканале «Россия 1» , а также Радио России каждая зарегистрированная партия получит по 1 часу.

Напомним, в предвыборной кампании будут участвовать 9 избирательных объединений. Предвыборная агитация в СМИ начнется с 13 августа и завершится в 0 часов 8 сентября.

Стоит заметить, что первые теледебаты на телеканалах Россия 1 и Радио России стартуют также в понедельник. В совместных агитационных мероприятиях участвуют только зарегистрированные кандидаты, выдвинутые этим избирательным объединением.



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