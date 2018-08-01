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Сегодня, 12:00

В Избирательной комиссии Калмыкии состоялась процедура жеребьевки


В Избирательной комиссии Калмыкии состоялась процедура жеребьевкиСегодня стало известно, в каком порядке будут располагаться партии в избирательных бюллетенях для голосования на выборах депутатов Народного Хурала 6 созыва. В Избирательной комиссии Калмыкии состоялась процедура жеребьевки.

Напомним, накануне завершился этап регистрации республиканских списков кандидатов в депутаты. Были утверждены 9 объединений политических партий. На 27 мандатов претендуют 129 кандидатов. Час назад представители партий приняли участие в жеребьевке по распределению мест в бюллетенях. В соответствии с ней, возглавит список Единая Россия, затем следуют Гражданская платформа и Патриоты России, под 4 и 5 номером расположились региональные отделения партий «Родина» и «Зеленые», под шестым номером – ЛДПР, за ними следуют коммунисты России и КПРФ, а замыкает список партия «Справедливая Россия».

Следующий этап избирательного марафона – жеребьевка на бесплатное эфирное время и площадь в электронных и печатных Средствах массовой информации. Она состоится завтра, 9 августа.



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