Филиал ВГТРК ГТРК "Калмыкия" информирует о том, что жеребьевка по распределению платного эфирного времени зарегистрированным политическим партиям на выборах депутатов Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия 6-го созыва на теле и радиоканалах ВГТРК состоится 9 августа 2018 года в 18.00 в ГТРК "Калмыкия" по адресу: г. Элиста, ул. М. Горького, 34.



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