ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




15-05-2018, 17:35

Калмыцкие законодатели рассмотрели 10 вопросов


Калмыцкие законодатели рассмотрели 10 вопросовСегодня калмыцкие законодатели на своей внеочередной сессии рассмотрели 10 вопросов. Но ключевой из них - внесение изменений в Закон республики «О некоторых вопросах проведения выборов депутатов Народного хурала». Поправки соответствуют требованиям федерального законодательства. Теперь избиратели республики могут голосовать по месту нахождения.

Кроме того, Закон наделил Общественную палату региона правом формировать наблюдателей в день голосования.



Другие новости по теме:

  • В Элисте состоялась внеочередная сессия парламента
  • Голосуй без открепительных удостоверений
  • В Элисте состоялась 27-ая сессия Народного Хурала
  • В Элисте проходит очередная сессия Народного Хурала
  • В бюджет региона внесены поправки
  • Депутаты Народного Хурала рассмотрели блок законопроектов
  • Премьер-министром утвердили Игоря Зотова
  • Сегодня состоялась 9-я сессия Народного Хурала (Парламента) РК
  • Назначена официальная дата проведения досрочных выборов Главы Калмыкии
  • Депутаты Народного Хурала приняли проект закона о бюджете за 2013 год

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Май 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34