Калмыцкие законодатели рассмотрели 10 вопросов

Сегодня калмыцкие законодатели на своей внеочередной сессии рассмотрели 10 вопросов. Но ключевой из них - внесение изменений в Закон республики «О некоторых вопросах проведения выборов депутатов Народного хурала». Поправки соответствуют требованиям федерального законодательства. Теперь избиратели республики могут голосовать по месту нахождения.



Кроме того, Закон наделил Общественную палату региона правом формировать наблюдателей в день голосования. Сегодня калмыцкие законодатели на своей внеочередной сессии рассмотрели 10 вопросов. Но ключевой из них - внесение изменений в Закон республики «О некоторых вопросах проведения выборов депутатов Народного хурала». Поправки соответствуют требованиям федерального законодательства. Теперь избиратели республики могут голосовать по месту нахождения.Кроме того, Закон наделил Общественную палату региона правом формировать наблюдателей в день голосования.



Смотреть полный выпуск новостей



