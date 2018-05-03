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Вчера, 12:14

В Элисте состоялась внеочередная сессия парламента


В Элисте состоялась внеочередная сессия парламентаСегодня в Элисте состоялась внеочередная сессия парламента. В ходе заседания было рассмотрено 10 вопросов, ключевой из них внесение изменений в Закон республики «О некоторых вопросах проведения выборов депутатов Народного хурала».

Поправки внесены в соответствии с требованиями федерального законодательства, согласно которому избирателям предоставляется право голосовать по месту нахождения.

Кроме того, Закон наделяет Общественную палату Республики правом формировать наблюдателей в день голосования.



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