Сегодня в Элисте состоялась внеочередная сессия парламента. В ходе заседания было рассмотрено 10 вопросов, ключевой из них внесение изменений в Закон республики «О некоторых вопросах проведения выборов депутатов Народного хурала».



Поправки внесены в соответствии с требованиями федерального законодательства, согласно которому избирателям предоставляется право голосовать по месту нахождения.



Кроме того, Закон наделяет Общественную палату Республики правом формировать наблюдателей в день голосования. Сегодня в Элисте состоялась внеочередная сессия парламента. В ходе заседания было рассмотрено 10 вопросов, ключевой из них внесение изменений в Закон республики «О некоторых вопросах проведения выборов депутатов Народного хурала».Поправки внесены в соответствии с требованиями федерального законодательства, согласно которому избирателям предоставляется право голосовать по месту нахождения.Кроме того, Закон наделяет Общественную палату Республики правом формировать наблюдателей в день голосования.



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