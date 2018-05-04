В поселке Комсомольский завершились праймериз "Единой России"

В поселке Комсомольский завершила работу очередная площадка для участников праймериз, организованная региональным отделением «Единой России». Все претенденты на звание кандидата в депутаты Народного Хурала выступили со своей программой. Задача дебатов, напоминают кураторы, выявить партийную позицию по наиболее важным и актуальным темам. А темы, действительно важные.



Задача дебатов, напоминает в интервью заместитель секретаря регионального отделения партии Единая Россия Олег Северцев, выявить партийную позицию по наиболее важным и актуальным темам. А темы, действительно важные, затрагивающие интересы почти каждого гражданина.



Если на двух предыдущих дискуссионных площадках участники праймериз высказывали свои мнения по таким проблемам, как «рост доходов граждан», «эффективное распределение бюджетных средств», здоровье и долголетие, АПК и развитие села, то в повестку дня дебатов в поселке Комсомольский, прибавилась еще одна тема – экологическая.



В этом плане примечательно выступление Саглар Бакиновой, которая вновь баллотируется в Народный Хурал. Она заострила внимание именно на проблемах экологии. Говорила о необходимости приложить максимум усилий, чтобы Госпрограмма «Об охране окружающей среды» заработала в полном объеме. Воспроизводство лесозащитных насаждений, по ее мнению, это задача номер один. Также действенной должна быть программа «Генеральная уборка». Наиболее эффективные меры, на ее взгляд, это создание экологических отрядов и внимание к проблемам защиты и охраны окружающей среды во внеурочных мероприятиях в школах. Подобного взгляда придерживаются и другие участники праймериз. Начинающий путь в политику – Лаг Сангаджиев, мастер Яшкульского дорожного управления, одну из эффективных мер в борьбе с несанкционированными свалками видит – в строительстве заводов по переработке отходов в каждом районе.



Не оставляет без внимания эту тему кандидат в депутаты парламента, представитель «Лукойла» Евгений Воронин. Наряду с социальными проектами, которые успешно реализует нефтяная компания в Калмыкии, подчеркивает Воронин, оказывается всемерная поддержка заповеднику «Черные земли». Выделяемые Грантовые средства направляются на мероприятия по сохранению и увеличению популяции сайгаков. Ну, а в глобальном плане – это утилизация нефтяных отходов на морских и сухопутных объектах по принципу нулевого сброса. То есть, детальной утилизации всех отходов, в том числе и бытовых. «Лукойл» инициировал законопроект, позволяющий закрепить «нулевой сброс» за всеми нефтяными компаниями.



За трибуной – Михаил Ткачев, директор филиала ВГТРК ГТРК «Калмыкия». Говорит, что решение участвовать в выборах в Народный хурал принято им осознанно. Ну, а главная задача будущего депутатского корпуса, по его словам, это законодательно обеспечить курс на дальнейшую экономическую состоятельность и самостоятельность республики. «Если мы будем состоятельны экономически, продолжает кандидат, то мы будем в состоянии решать все проблемы, в том числе экологические». В числе первоочередных он бы предложил рассмотреть и обсудить будущим парламентариям ряд актуальных вопросов.



Что же касается ГТРК Калмыкия, которую возглавляет Михаил Ткачев с 2011 года, она кардинально претерпела изменение. 50 % вещания ведется на родном языке, это мощное средство поддержки в изучении, сохранении и развитии калмыцкого языка и культуры. К тому же руководству удалось осуществить проект цифрового ТВ.



Участники праймериз также ответили на вопросы своих единомышленников. Между тем большинство избирателей следят за ходом дебатов в он-лайн-режиме. Ну, а список тех, кто осенью представит партию на выборах в калмыцкий парламент 6-го созыва, определится по итогам всех 8 дискуссионных площадок. В поселке Комсомольский завершила работу очередная площадка для участников праймериз, организованная региональным отделением «Единой России». Все претенденты на звание кандидата в депутаты Народного Хурала выступили со своей программой. Задача дебатов, напоминают кураторы, выявить партийную позицию по наиболее важным и актуальным темам. А темы, действительно важные.Задача дебатов, напоминает в интервью заместитель секретаря регионального отделения партии Единая Россия Олег Северцев, выявить партийную позицию по наиболее важным и актуальным темам. А темы, действительно важные, затрагивающие интересы почти каждого гражданина.Если на двух предыдущих дискуссионных площадках участники праймериз высказывали свои мнения по таким проблемам, как «рост доходов граждан», «эффективное распределение бюджетных средств», здоровье и долголетие, АПК и развитие села, то в повестку дня дебатов в поселке Комсомольский, прибавилась еще одна тема – экологическая.В этом плане примечательно выступление Саглар Бакиновой, которая вновь баллотируется в Народный Хурал. Она заострила внимание именно на проблемах экологии. Говорила о необходимости приложить максимум усилий, чтобы Госпрограмма «Об охране окружающей среды» заработала в полном объеме. Воспроизводство лесозащитных насаждений, по ее мнению, это задача номер один. Также действенной должна быть программа «Генеральная уборка». Наиболее эффективные меры, на ее взгляд, это создание экологических отрядов и внимание к проблемам защиты и охраны окружающей среды во внеурочных мероприятиях в школах. Подобного взгляда придерживаются и другие участники праймериз. Начинающий путь в политику – Лаг Сангаджиев, мастер Яшкульского дорожного управления, одну из эффективных мер в борьбе с несанкционированными свалками видит – в строительстве заводов по переработке отходов в каждом районе.Не оставляет без внимания эту тему кандидат в депутаты парламента, представитель «Лукойла» Евгений Воронин. Наряду с социальными проектами, которые успешно реализует нефтяная компания в Калмыкии, подчеркивает Воронин, оказывается всемерная поддержка заповеднику «Черные земли». Выделяемые Грантовые средства направляются на мероприятия по сохранению и увеличению популяции сайгаков. Ну, а в глобальном плане – это утилизация нефтяных отходов на морских и сухопутных объектах по принципу нулевого сброса. То есть, детальной утилизации всех отходов, в том числе и бытовых. «Лукойл» инициировал законопроект, позволяющий закрепить «нулевой сброс» за всеми нефтяными компаниями.За трибуной – Михаил Ткачев, директор филиала ВГТРК ГТРК «Калмыкия». Говорит, что решение участвовать в выборах в Народный хурал принято им осознанно. Ну, а главная задача будущего депутатского корпуса, по его словам, это законодательно обеспечить курс на дальнейшую экономическую состоятельность и самостоятельность республики. «Если мы будем состоятельны экономически, продолжает кандидат, то мы будем в состоянии решать все проблемы, в том числе экологические». В числе первоочередных он бы предложил рассмотреть и обсудить будущим парламентариям ряд актуальных вопросов.Что же касается ГТРК Калмыкия, которую возглавляет Михаил Ткачев с 2011 года, она кардинально претерпела изменение. 50 % вещания ведется на родном языке, это мощное средство поддержки в изучении, сохранении и развитии калмыцкого языка и культуры. К тому же руководству удалось осуществить проект цифрового ТВ.Участники праймериз также ответили на вопросы своих единомышленников. Между тем большинство избирателей следят за ходом дебатов в он-лайн-режиме. Ну, а список тех, кто осенью представит партию на выборах в калмыцкий парламент 6-го созыва, определится по итогам всех 8 дискуссионных площадок.



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