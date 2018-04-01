Сегодня - День российского парламентаризма. 27 апреля в 1906 году начала работу Государственная Дума – первый в отечественной истории демократический институт, заложивший основы парламентаризма в стране. Эта дата призвана способствовать привлечению внимания широких слоёв населения к деятельности Федерального Собрания и законодательных органов власти субъектов. В Калмыкии – это Народный Хурал. И напомним, в составе ГосДумы сейчас работают представители республики – Марина Мукабенова и Батор Адучиев.



Жителей Калмыкии поздравил с этим праздником Глава республики. Представляя интересы всех категорий граждан, парламент сегодня - ключевой государственный институт России. От продуктивной работы депутатов, взаимодействия законодательной и исполнительной власти, совместных решений зависит будущее нашего общества. И потому наш общий долг - беречь, сохранять и развивать институт парламентаризма, как одного из главных факторов поступательного развития нашего многонационального государства, отметил Алексей орлов. Сегодня - День российского парламентаризма. 27 апреля в 1906 году начала работу Государственная Дума – первый в отечественной истории демократический институт, заложивший основы парламентаризма в стране. Эта дата призвана способствовать привлечению внимания широких слоёв населения к деятельности Федерального Собрания и законодательных органов власти субъектов. В Калмыкии – это Народный Хурал. И напомним, в составе ГосДумы сейчас работают представители республики – Марина Мукабенова и Батор Адучиев.Жителей Калмыкии поздравил с этим праздником Глава республики. Представляя интересы всех категорий граждан, парламент сегодня - ключевой государственный институт России. От продуктивной работы депутатов, взаимодействия законодательной и исполнительной власти, совместных решений зависит будущее нашего общества. И потому наш общий долг - беречь, сохранять и развивать институт парламентаризма, как одного из главных факторов поступательного развития нашего многонационального государства, отметил Алексей орлов.



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