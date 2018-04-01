ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:17

Сегодня - День российского парламентаризма


Сегодня - День российского парламентаризмаСегодня - День российского парламентаризма. 27 апреля в 1906 году начала работу Государственная Дума – первый в отечественной истории демократический институт, заложивший основы парламентаризма в стране. Эта дата призвана способствовать привлечению внимания широких слоёв населения к деятельности Федерального Собрания и законодательных органов власти субъектов. В Калмыкии – это Народный Хурал. И напомним, в составе ГосДумы сейчас работают представители республики – Марина Мукабенова и Батор Адучиев.

Жителей Калмыкии поздравил с этим праздником Глава республики. Представляя интересы всех категорий граждан, парламент сегодня - ключевой государственный институт России. От продуктивной работы депутатов, взаимодействия законодательной и исполнительной власти, совместных решений зависит будущее нашего общества. И потому наш общий долг - беречь, сохранять и развивать институт парламентаризма, как одного из главных факторов поступательного развития нашего многонационального государства, отметил Алексей орлов.



Другие новости по теме:

  • Сегодня отмечается День российского парламентаризма
  • Сегодня - День российского парламентаризма
  • Депутат ГосДумы Марина Мукабенова встретилась с учащимися Элистинской классической гимназии
  • Вести - Калмыкия 27.04.2016: 07.10
  • Участникам проекта «Высшая студенческая школа парламентаризма» были вручены сертификаты
  • Дан старт осенней сессии Государственной Думы
  • Учащиеся Элистинского лицея посетили Государственную Думу РФ
  • 25 января- День российского студенчества
  • Алексей Орлов представит в Ростове итоги деятельности исполнительной власти
  • Сегодня в Калмыкии проводится единый информационный день

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Апрель 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34