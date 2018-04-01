В КалмГУ студенты встретились с политологами

КалмГУ стал площадкой для общения студентов и политологов. Встреча с сопредседателем Российского общества политологов Андреем Шутовым прошла скорее в неформальной обстановке.



Профессор МГУ вначале провел беседу с ребятами на тему: «Что такое политология?». Аудитория задавала интересующиеся вопросы. Говорили также о тесном сотрудничестве двух ВУЗов.



По словам ректора КалмГУ Бадмы Салаева, подписанное соглашение о взаимодействие, дает возможность учащимся проходить стажировку, а также готовить научные кадры. КалмГУ стал площадкой для общения студентов и политологов. Встреча с сопредседателем Российского общества политологов Андреем Шутовым прошла скорее в неформальной обстановке.Профессор МГУ вначале провел беседу с ребятами на тему: «Что такое политология?». Аудитория задавала интересующиеся вопросы. Говорили также о тесном сотрудничестве двух ВУЗов.По словам ректора КалмГУ Бадмы Салаева, подписанное соглашение о взаимодействие, дает возможность учащимся проходить стажировку, а также готовить научные кадры.



Смотреть полный выпуск новостей



