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Вчера, 12:42

В КалмГУ студенты встретились с политологами


В КалмГУ студенты встретились с политологамиКалмГУ стал площадкой для общения студентов и политологов. Встреча с сопредседателем Российского общества политологов Андреем Шутовым прошла скорее в неформальной обстановке.

Профессор МГУ вначале провел беседу с ребятами на тему: «Что такое политология?». Аудитория задавала интересующиеся вопросы. Говорили также о тесном сотрудничестве двух ВУЗов.

По словам ректора КалмГУ Бадмы Салаева, подписанное соглашение о взаимодействие, дает возможность учащимся проходить стажировку, а также готовить научные кадры.



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