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Сегодня, 10:00

В Сочи начал работу Российский инвестиционный форум


В Сочи начал работу Российский инвестиционный форумСегодня в Сочи начал работу Российский инвестиционный форум. В нем принимает участие делегация из Калмыкии во главе с Алексеем Орловым. В этом году экспозиции представил 41 регион. Программа сконцентрирована на вопросах совершенствования системы госуправления, межбюджетной политики, развития предпринимательства, цифровых технологий, системы здравоохранения, социальной сферы. Сейчас на прямой связи со студией моя коллега Дельгир Сангаджи-Горяева из Сочи. Здравствуйте, насколько я понимаю, Глава Калмыкии уже подписан ряд соглашений с общественными и коммерческими организациями.
Дельгир Сангаджи-Горяева передает из Сочи, где сегодня начался инвестиционный форум. В течение дня мы будет сообщать подробности.



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