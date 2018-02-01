Алексей Орлов встретится с Заместителем Председателя Правительства России Ольгой Голодец

Сегодня в рамках рабочей поездки в Москве состоится встреча главы Калмыкии Алексея Орлова с Заместителем Председателя Правительства России Ольгой Голодец. Стороны обсудят вопросы развития социальной сферы региона. Подробности в вечернем выпуске. Сегодня в рамках рабочей поездки в Москве состоится встреча главы Калмыкии Алексея Орлова с Заместителем Председателя Правительства России Ольгой Голодец. Стороны обсудят вопросы развития социальной сферы региона. Подробности в вечернем выпуске.



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