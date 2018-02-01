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Сегодня, 11:58

Алексей Орлов встретится с Заместителем Председателя Правительства России Ольгой Голодец


Алексей Орлов встретится с Заместителем Председателя Правительства России Ольгой ГолодецСегодня в рамках рабочей поездки в Москве состоится встреча главы Калмыкии Алексея Орлова с Заместителем Председателя Правительства России Ольгой Голодец. Стороны обсудят вопросы развития социальной сферы региона. Подробности в вечернем выпуске.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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