Председатель Правительства Калмыкии дал интервью Вестям

27 соглашений на получение 27 субсидий на общую сумму 1 миллиард 813 миллионов заключены правительством Калмыкии в этом году с федеральными министерствами. Об этом в интервью Вестям сообщил глава регионального кабинета министров Игорь Зотов. Так, в рамках соглашения с минстроем России, в 6 муниципальных образованиях будут благоустроены дворовые и общественные территории, в Элисте - места массового отдыха и парковые зоны. Общий объем финансирования - порядка 63-х миллионов рулей. В рамках соглашений с головным аграрным ведомством будут предоставляться субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в АПК, на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. А также на развитие водо- и газоснабжения и многое другое. Кроме того, в списке на предоставление субсидий значатся медицинское ведомство, министерство образования, экономики и еще ряд профильных ведомств.



Расширенную версию интервью председателя правительства Калмыкии Игоря Зотова смотрите сегодня на телеканале Россия 24 в 18 часов. 27 соглашений на получение 27 субсидий на общую сумму 1 миллиард 813 миллионов заключены правительством Калмыкии в этом году с федеральными министерствами. Об этом в интервью Вестям сообщил глава регионального кабинета министров Игорь Зотов. Так, в рамках соглашения с минстроем России, в 6 муниципальных образованиях будут благоустроены дворовые и общественные территории, в Элисте - места массового отдыха и парковые зоны. Общий объем финансирования - порядка 63-х миллионов рулей. В рамках соглашений с головным аграрным ведомством будут предоставляться субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в АПК, на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. А также на развитие водо- и газоснабжения и многое другое. Кроме того, в списке на предоставление субсидий значатся медицинское ведомство, министерство образования, экономики и еще ряд профильных ведомств.Расширенную версию интервью председателя правительства Калмыкии Игоря Зотова смотрите сегодня на телеканале Россия 24 в 18 часов.



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