Алексей Орлов встретится с министром спорта России Павлом Колобковым

Сегодня Алексей Орлов в рамках рабочей поездки в Москву встретится с министром спорта России Павлом Колобковым. Как сообщает пресс-служба главы региона, предполагается, что во время встречи будут обсуждаться ход подготовки к Чемпионату мира по боксу среди студентов, который состоится в Элисте в сентябре этого года и вопросы взаимодействия и сотрудничества между федеральным министерством и Калмыкией в области развития физической культуры и спорта. Сегодня Алексей Орлов в рамках рабочей поездки в Москву встретится с министром спорта России Павлом Колобковым. Как сообщает пресс-служба главы региона, предполагается, что во время встречи будут обсуждаться ход подготовки к Чемпионату мира по боксу среди студентов, который состоится в Элисте в сентябре этого года и вопросы взаимодействия и сотрудничества между федеральным министерством и Калмыкией в области развития физической культуры и спорта.



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