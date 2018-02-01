Подробности работы пленарного заседания ГосДумы

О подробностях работы первого в этом месяце пленарного заседания Государственной думы и о важных законопроектах, которые сегодня рассматриваются, нам по телефону рассказала депутат от Калмыкии Марина Мукабенова. В частности, речь идет о внесенном президентом России Владимиром Путиным законопроекте, который устанавливает минимальный размер оплаты труда на уровне прожиточного минимума не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее, а с 1 мая 2018 года.



О подробностях работы первого в этом месяце пленарного заседания Государственной думы рассказала по телефону депутат Марина Мукабенова. О подробностях работы первого в этом месяце пленарного заседания Государственной думы и о важных законопроектах, которые сегодня рассматриваются, нам по телефону рассказала депутат от Калмыкии Марина Мукабенова. В частности, речь идет о внесенном президентом России Владимиром Путиным законопроекте, который устанавливает минимальный размер оплаты труда на уровне прожиточного минимума не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее, а с 1 мая 2018 года.О подробностях работы первого в этом месяце пленарного заседания Государственной думы рассказала по телефону депутат Марина Мукабенова.



Смотреть полный выпуск новостей



