Глава Калмыкии Алексей примет участие в пленарном заседании Всероссийского сбора

Глава Калмыкии Алексей Орлов примет сегодня участие в пленарном заседании Всероссийского сбора по подведению итогов деятельности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Руководители администрации Президента страны, Федерального Собрания, Совета Безопасности, федеральных и региональных органов исполнительной власти, а так же члены Общественного и Экспертного советов при МЧС обсудят единые подходы в решении задач обеспечения безопасности жизнедеятельности и основы государственной политики страны в области пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Глава Калмыкии Алексей Орлов примет сегодня участие в пленарном заседании Всероссийского сбора по подведению итогов деятельности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Руководители администрации Президента страны, Федерального Собрания, Совета Безопасности, федеральных и региональных органов исполнительной власти, а так же члены Общественного и Экспертного советов при МЧС обсудят единые подходы в решении задач обеспечения безопасности жизнедеятельности и основы государственной политики страны в области пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.



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