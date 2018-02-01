ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 21:00

Глава Калмыкии Алексей примет участие в пленарном заседании Всероссийского сбора


Глава Калмыкии Алексей примет участие в пленарном заседании Всероссийского сбораГлава Калмыкии Алексей Орлов примет сегодня участие в пленарном заседании Всероссийского сбора по подведению итогов деятельности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Руководители администрации Президента страны, Федерального Собрания, Совета Безопасности, федеральных и региональных органов исполнительной власти, а так же члены Общественного и Экспертного советов при МЧС обсудят единые подходы в решении задач обеспечения безопасности жизнедеятельности и основы государственной политики страны в области пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.



Другие новости по теме:

  • Алексей Орлов примет участие в заседании Государственного совета
  • Алексей Орлов примет участие в 32 пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы
  • Алексей Орлов примет участие в 32 пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы
  • Глава Калмыкии принял участие в выездном заседании Совета безопасности
  • Состоялся Всероссийский сбор по подведению итогов деятельности ЕГС предупреждения и ликвидации ЧС
  • «Единая Россия» утвердила предвыборную программу на Пленарном заседании XV Съезда
  • Алексей Орлов представит в Ростове итоги деятельности исполнительной власти
  • В Калмыкии проходит проверка комиссии МЧС России
  • МЧС по Калмыкии подвело итоги работы за 2012 год
  • Алексей Орлов принимает участие во Всероссийском сборе МЧС

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34