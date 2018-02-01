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Сегодня, 10:00

Пример надежного социального партнерства


Пример надежного социального партнерстваПример надежного социального партнерства – так обозначил президент страны Владимир Путин подписание Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и правительством России на 2018 –2020 годы. Документ охватывает интересы более чем 70-ти миллионов человек. Мы решили узнать, что же измениться в этом году в социально-трудовых отношениях калмыцких тружеников.

Подписание трехстороннего соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством страны на ближайшие три года – важнейшая веха в большой работе по развитию социального партнерства в стране. Первый шаг к этому – с первого мая минимальный размер оплаты труда будет приравнен к величине прожиточного минимума. И это один из вариантов, который позволит повысить уровень обеспеченности россиян. Кроме того, это очередной призыв, можно сказать, сигнал к тому, что работодателям надо отходить от практики выдачи серых зарплат и денег в конвертах. В значительной степени эти меры предприняты с подачи ведущего российского профсоюзного объединения.

Представители работодателей Калмыкии отмечают, что необходимо сохранять положительную динамику в сфере производства и сельского хозяйства, которая наметилась в регионе в последнее время. И если благосостояние граждан будет расти, а сами они будут чувствовать себя защищенными: как в точки зрения социальных гарантий, так и в свете безопасности и охраны труда, то все это, безусловно, позитивно скажется на экономическом развитии республики.

Аналогичное региональное соглашение в скором времени будет подписано и в Калмыкии. Трехсторонняя комиссия, в составе которой представители республиканского объединения профсоюзов, работодателей и регионального правительства, уже работает над этим документом.

Владимир Путин назвал Генеральное соглашение – «опорной точкой», в которой пересекаются интересы всех его участников, и особо отметил, что в случае добросовестного исполнения условий всеми сторонами, это будет пример надежного социального партнерства.



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