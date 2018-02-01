Ситуация под контролем

Глава региона Алексей Орлов потребовал от руководителя своей администрации держать под контролем ситуацию по оказанию помощи гражданам, чей многоквартирный дом пострадал при пожаре в поселке Аршан. А ход выполнения принятых мер докладывать в оперативном режиме. Артур Дорджиев сообщил подробности сегодняшнего дня. Глава региона Алексей Орлов потребовал от руководителя своей администрации держать под контролем ситуацию по оказанию помощи гражданам, чей многоквартирный дом пострадал при пожаре в поселке Аршан. А ход выполнения принятых мер докладывать в оперативном режиме. Артур Дорджиев сообщил подробности сегодняшнего дня.



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