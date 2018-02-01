Депутаты Госдумы провели совещание в отделении партии "Единая Россия"

Депутаты Госдумы Дмитрий Ламейкин и Марина Мукабенова провели совещание в региональном отделении партии «Единая Россия». Как отметил представитель межрегионального координационного совета по Южному федеральному округу, один из важнейших аспектов предвыборной работы является плотное взаимодействие с жителями избирательного округа. В качестве прямого диалога немаловажно и проведение приема граждан. И здесь главное – адресная помощь обратившимся. Депутаты Госдумы Дмитрий Ламейкин и Марина Мукабенова провели совещание в региональном отделении партии «Единая Россия». Как отметил представитель межрегионального координационного совета по Южному федеральному округу, один из важнейших аспектов предвыборной работы является плотное взаимодействие с жителями избирательного округа. В качестве прямого диалога немаловажно и проведение приема граждан. И здесь главное – адресная помощь обратившимся.



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