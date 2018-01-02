В мэрии обсудили текущие городские проблемы

7 многоквартирных домов в восьмом микрорайоне Элисты этим утром остались без отопления. Ликвидировать аварию удалось в течение часа. Об этом сообщили на еженедельном совещании в мэрии. Кроме того, там обсудили новые правила благоустройства города, согласно которым запрещается размещать небольшие рекламные щиты на улицах столицы. Что же касается эпидемиологической ситуации, то на прошлой неделе в Элисте зарегистрирован первый случай гриппа. 7 многоквартирных домов в восьмом микрорайоне Элисты этим утром остались без отопления. Ликвидировать аварию удалось в течение часа. Об этом сообщили на еженедельном совещании в мэрии. Кроме того, там обсудили новые правила благоустройства города, согласно которым запрещается размещать небольшие рекламные щиты на улицах столицы. Что же касается эпидемиологической ситуации, то на прошлой неделе в Элисте зарегистрирован первый случай гриппа.



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