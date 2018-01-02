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Сегодня, 10:00

Глава республики находится с рабочей поездкой в Черноземельском районе


Глава республики находится с рабочей поездкой в Черноземельском районеСегодня глава республики с рабочей поездкой находится в Черноземельском районе. График насыщенный. В первую очередь, Алексей Орлов посетит ряд социальных объектов. Один из них – районная больница, которая носит имя Улюмджи Душана, ученого-этнографа, Первого наркома здравоохранения, Заслуженного врача РСФСР. Здесь в торжественной обстановке будет открыт после ремонта хирургический комплекс.

И сегодня же состоится торжественный митинг и научно-практическая конференция, которые приурочены к 125-летию со дня рождения известного ученого Улюмджи Душана. Подробнее расскажем в следующих выпусках.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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