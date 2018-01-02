Глава Калмыкии провел очередное заседание антитеррористической комиссии

Безопасность в ходе подготовки и проведения выборов Президента России 18 марта стала главной темой сегодняшнего заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба, которое провёл глава региона Алексей Орлов. Он отметил важность в этой работе согласованных действий всех ответственных структур. Начальник регионального управления ФСБ России Павел Булкин напомнил о трёх фактах противоправных действий на территории образовательных учреждений Московской области, Санкт-Петербурга и Перми последние полгода. И так как значительное количество избирательных участков будет располагаться в школах и ВУЗах, то вопрос обеспечения безопасности объектов образования, в условиях подготовки к выборам 2018 года приобретает особую актуальность. Уже выработан определенный порядок совместных мер с правоохранительными органами в период подготовки и проведения мартовских выборов. Безопасность в ходе подготовки и проведения выборов Президента России 18 марта стала главной темой сегодняшнего заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба, которое провёл глава региона Алексей Орлов. Он отметил важность в этой работе согласованных действий всех ответственных структур. Начальник регионального управления ФСБ России Павел Булкин напомнил о трёх фактах противоправных действий на территории образовательных учреждений Московской области, Санкт-Петербурга и Перми последние полгода. И так как значительное количество избирательных участков будет располагаться в школах и ВУЗах, то вопрос обеспечения безопасности объектов образования, в условиях подготовки к выборам 2018 года приобретает особую актуальность. Уже выработан определенный порядок совместных мер с правоохранительными органами в период подготовки и проведения мартовских выборов.



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