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Сегодня, 11:30

Началась активная подготовка к выборам Президента России


Уже началась активная подготовка к выборам Президента России, которые назначены на 18 марта. Напомню, что кандидаты на пост Президента могут быть выдвинуты, как политическими партиями, так и в порядке самовыдвижения. Агитационный период для них наступает с момента их выдвижения. Предвыборная агитация на телеканалах, в печатных и сетевых изданиях начнется с 17 февраля. Предполагается, что в республике 89 помещений для голосования будут оборудованы камерами видеонаблюдения, в том числе 14 территориальных избирательных комиссий. Кстати, одно важное нововведение президентской компании позволяет избирателю, который будет находиться в день голосования не по месту своего проживания, воспользоваться правом подать в участковые избирательные комиссии, МФЦ или через «единый портал государственных и муниципальных услуг» заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. На территории республики будет работать 323 пункта приема заявлений.



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