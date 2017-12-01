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Сегодня, 17:40

Игорь Зотов подвёл предварительные итоги уходящего года


Игорь Зотов подвёл предварительные итоги уходящего годаПредседатель регионального кабинета министров Игорь Зотов подвёл предварительные итоги уходящего года, где обозначил основные приоритеты правительства республики на предстоящий период.

Как пояснил Игорь Зотов, значительные поступления налогов от двух основных инвесторов в следующем году увеличатся. В 2019 году регион продолжит участие в программе переселения из аварийного жилья. Завершится и реконструкция Государственного концертного зала, который будет соответствовать всем акустическим требованиям.



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