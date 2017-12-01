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"Единая Россия" поддержит Владимира Путина на выборах





Единая Россия поддержит кандидатуру Владимира Путина на выборах президента 18 марта. Об этом сообщил глава правительства, председатель партии Дмитрий Медведев. Действующий глава государства выступил на съезде политической партии и озвучил задачи, которые стоят перед Россией. В 17-м съезде приняла участие и делегация Калмыкии. Возглавил ее глава региона.



Решение съезда – это голос большинства, тех, кто составлял предвыборную программу, кого поддержали и кому доверили сделать Россию благополучной. Такой стране нужен сильный и безоговорочный лидер. Именно поэтому выборы Президента для нас – главное политическое событие будущего года. С этих слов Дмитрий Медведев начал свое выступление. А Владимир Путин поблагодарил партию и отметил, что она заслужила свое лидерство реальными делами на благо регионов и страны.



Глава Калмыкии, член Высшего совета партии Алексей Орлов прокомментировал принятое на съезде решение поддержать кандидатуру Путина на выборах.



Повестка съезда была насыщенной. А программные заявления, которые были озвучены главой государства, на сегодня являются приоритетными.



На съезде состоялась плановая ротация Высшего и Генерального советов партии, внесены изменения в устав. Теперь обновленный состав Высшего совета «Единой России» увеличился с 90 до 100 человек.



В рамках дискуссионных секций обсуждались вопросы поддержки бизнеса, прозрачность работы сферы ЖКХ, а также экология, социальная защита семьи и другие вопросы, которые лежат в основе партийных проектов, реализующихся и в нашей республике. Такие площадки необходимы, чтобы проанализировать проблемные точки, направления развития, варианты решения, которыми партия будет руководствоваться в повседневной работе. Результаты должны стать партийной повесткой.



Рост доходов населения и восстановление экономики. Эти основные задачи, которые были поставлены, выполнены. Об этом заявил глава минфина Антон Силуанов на секции «Экономика роста и благосостояния» по развитию предпринимательства и промышленности. Модератор проекта - председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Тема заинтересовала и делегацию степного региона во главе с Алексеем Орловым. Как было отмечено, те перспективы, которые были обозначены, будут выполнены и на уровне республики. Речь идет о бюджетных кредитах и внедрении цифровой экономики.



Калмыцкая делегация работала на всех 7 площадках. Одна из них касалась качества и доступности госулуг, анализа избирательного законодательства и работы института наблюдателей. Как отметили спикеры площадки, эффективность власти должна опираться на народный контроль и неукоснительное соблюдение прав граждан. Еще одна секция - «Быть хозяином в собственном доме». Ее главные темы: аварийное жилье и капремонт, строительство нового жилья, а также эффективность управления многоэтажками и комфортная городская среда. Участники активно делились опытом работы и рассказывали о проблемах, с которыми сталкивались.



«Единая Россия» намерена расширить число направлений поддержки аграрного сектора. Об этом сообщил федеральный координатор партийного проекта «Российское село», депутат Госдумы Владимир Плотников по итогам дискуссионной площадки «Аграрная сверхдержава», в которой принял участие делегат от Калмыкии Валерий Болдырев.



Предвыборная программа Единой России «Умная сила и культурное лидерство» продолжается. В ее рамках вот уже несколько лет реализуется, в том числе и в Калмыкии, ряд партийных проектов. Один из них «Местный дом культуры». Выделенные по этой линии федеральные средства – около семи миллионов – были направлены на приобретение аппаратуры, звукового оборудования, кресел, сценической одежды. Кроме того, рассматривали такие проекты как театры детям и театры малых городов.



В рамках форума также обсудили вопросы сохранения здоровья нации, проблемы в этой отрасли, в целом, и приоритетные направления в их решении. Много говорили о десятилетии детства, объявленном президентом Путиным. Также речь шла об укомплектованности штата медучреждений.



Завершая работу, участники пришли к единому выводу: реализация всех партийных проектов ведется в полном объеме. И работа продолжится в новом 2018 году. Единая Россия поддержит кандидатуру Владимира Путина на выборах президента 18 марта. Об этом сообщил глава правительства, председатель партии Дмитрий Медведев. Действующий глава государства выступил на съезде политической партии и озвучил задачи, которые стоят перед Россией. В 17-м съезде приняла участие и делегация Калмыкии. Возглавил ее глава региона.Решение съезда – это голос большинства, тех, кто составлял предвыборную программу, кого поддержали и кому доверили сделать Россию благополучной. Такой стране нужен сильный и безоговорочный лидер. Именно поэтому выборы Президента для нас – главное политическое событие будущего года. С этих слов Дмитрий Медведев начал свое выступление. А Владимир Путин поблагодарил партию и отметил, что она заслужила свое лидерство реальными делами на благо регионов и страны.Глава Калмыкии, член Высшего совета партии Алексей Орлов прокомментировал принятое на съезде решение поддержать кандидатуру Путина на выборах.Повестка съезда была насыщенной. А программные заявления, которые были озвучены главой государства, на сегодня являются приоритетными.На съезде состоялась плановая ротация Высшего и Генерального советов партии, внесены изменения в устав. Теперь обновленный состав Высшего совета «Единой России» увеличился с 90 до 100 человек.В рамках дискуссионных секций обсуждались вопросы поддержки бизнеса, прозрачность работы сферы ЖКХ, а также экология, социальная защита семьи и другие вопросы, которые лежат в основе партийных проектов, реализующихся и в нашей республике. Такие площадки необходимы, чтобы проанализировать проблемные точки, направления развития, варианты решения, которыми партия будет руководствоваться в повседневной работе. Результаты должны стать партийной повесткой.Рост доходов населения и восстановление экономики. Эти основные задачи, которые были поставлены, выполнены. Об этом заявил глава минфина Антон Силуанов на секции «Экономика роста и благосостояния» по развитию предпринимательства и промышленности. Модератор проекта - председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Тема заинтересовала и делегацию степного региона во главе с Алексеем Орловым. Как было отмечено, те перспективы, которые были обозначены, будут выполнены и на уровне республики. Речь идет о бюджетных кредитах и внедрении цифровой экономики.Калмыцкая делегация работала на всех 7 площадках. Одна из них касалась качества и доступности госулуг, анализа избирательного законодательства и работы института наблюдателей. Как отметили спикеры площадки, эффективность власти должна опираться на народный контроль и неукоснительное соблюдение прав граждан. Еще одна секция - «Быть хозяином в собственном доме». Ее главные темы: аварийное жилье и капремонт, строительство нового жилья, а также эффективность управления многоэтажками и комфортная городская среда. Участники активно делились опытом работы и рассказывали о проблемах, с которыми сталкивались.«Единая Россия» намерена расширить число направлений поддержки аграрного сектора. Об этом сообщил федеральный координатор партийного проекта «Российское село», депутат Госдумы Владимир Плотников по итогам дискуссионной площадки «Аграрная сверхдержава», в которой принял участие делегат от Калмыкии Валерий Болдырев.Предвыборная программа Единой России «Умная сила и культурное лидерство» продолжается. В ее рамках вот уже несколько лет реализуется, в том числе и в Калмыкии, ряд партийных проектов. Один из них «Местный дом культуры». Выделенные по этой линии федеральные средства – около семи миллионов – были направлены на приобретение аппаратуры, звукового оборудования, кресел, сценической одежды. Кроме того, рассматривали такие проекты как театры детям и театры малых городов.В рамках форума также обсудили вопросы сохранения здоровья нации, проблемы в этой отрасли, в целом, и приоритетные направления в их решении. Много говорили о десятилетии детства, объявленном президентом Путиным. Также речь шла об укомплектованности штата медучреждений.Завершая работу, участники пришли к единому выводу: реализация всех партийных проектов ведется в полном объеме. И работа продолжится в новом 2018 году.



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