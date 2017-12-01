В рамках региональной недели депутат Государственной Думы Батор Адучиев провел прием граждан. В основном люди обращаются с жилищными вопросами. Общественные организации республики просят оказать содействие в выделение помещения для центра реабилитации, а также и финансовую помощь для приобретения оборудования. В рамках региональной недели депутат Государственной Думы Батор Адучиев провел прием граждан. В основном люди обращаются с жилищными вопросами. Общественные организации республики просят оказать содействие в выделение помещения для центра реабилитации, а также и финансовую помощь для приобретения оборудования.



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