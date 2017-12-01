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Сегодня, 11:46

В Элисте прошло еженедельное совещание администрации


В Элисте прошло еженедельное совещание администрацииНа еженедельном совещание администрации Элисты были рассмотрены текущие вопросы жизнедеятельности города. Представители структурных подразделений сегодня отчитались, как работают предприятия в нынешних погодных условиях. Сбои в подаче электричества решаются в рабочем режиме. Ну, а гололедица создает трудности не только автолюбителям, для которых зима настоящее испытание, но и сегодня многие горожане с трудом добрались на работу. Поэтому городскому зеленому хозяйству предстоит усилить работу в этом направлении.



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