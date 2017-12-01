Приоритеты государственной политики

Поддержка материнства и детства - один из приоритетов сегодняшней государственной политики. На этой неделе ГосДума рассматривает законопроекты, внесенные президентом во втором и третьем чтениях. Речь в них идет о продлении сроков действия маткапитала и ежемесячных выплатах на первого ребенка и последующих детей. О том, когда будут приняты законопроекты и какие средства потребуются на их реализацию, по телефону рассказала депутат от Калмыкии Марина Мукабенова. Поддержка материнства и детства - один из приоритетов сегодняшней государственной политики. На этой неделе ГосДума рассматривает законопроекты, внесенные президентом во втором и третьем чтениях. Речь в них идет о продлении сроков действия маткапитала и ежемесячных выплатах на первого ребенка и последующих детей. О том, когда будут приняты законопроекты и какие средства потребуются на их реализацию, по телефону рассказала депутат от Калмыкии Марина Мукабенова.



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