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Вчера, 17:00

Депутаты народного Хурала приняли бюджет на трёхлетний период


Депутаты народного Хурала приняли бюджет на трёхлетний периодДепутаты народного Хурала приняли бюджет на трёхлетний период. Документ представлен Минфином с учётом парламентских поправок, внесённых в ходе первого обсуждения, в сторону увеличения доходов и расходов. Исвязаны они с изменениями объёмов безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Принимавший сегодня участие в 32-ой сессии Глава Калмыкии Алексей Орлов охарактеризовал принимаемый финансовый документ как бюджет развития.



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