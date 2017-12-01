Депутаты народного Хурала приняли бюджет на трёхлетний период. Документ представлен Минфином с учётом парламентских поправок, внесённых в ходе первого обсуждения, в сторону увеличения доходов и расходов. Исвязаны они с изменениями объёмов безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Принимавший сегодня участие в 32-ой сессии Глава Калмыкии Алексей Орлов охарактеризовал принимаемый финансовый документ как бюджет развития. Депутаты народного Хурала приняли бюджет на трёхлетний период. Документ представлен Минфином с учётом парламентских поправок, внесённых в ходе первого обсуждения, в сторону увеличения доходов и расходов. Исвязаны они с изменениями объёмов безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Принимавший сегодня участие в 32-ой сессии Глава Калмыкии Алексей Орлов охарактеризовал принимаемый финансовый документ как бюджет развития.



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