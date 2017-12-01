Алексей Орлов подвел итоги онлайн-общения с жителями на заседании президиума правительства

Глава республики, по инициативе которого проходит заседание Президиума Правительства, не намерен откладывать решение вопросов, с которыми обратились граждане во время «прямой линии», в долгий ящик. Из тех, что не требуют долгих раздумий, на его взгляд, несколько. Во-первых, необходимо в кратчайшие сроки разработать условия конкурса на замещение вакантной должности Постоянного представителя Калмыкии при Президенте страны, и определиться с составом комиссии, которую должен возглавить глава региона.



А еще, Алексей Орлов потребовал полной информации по исполнению его поручений по доступности учреждений и организаций, расположенных не только в Элисте, но и в райцентрах и сельских поселениях, для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, по словам главы региона, нет четкой доступной для граждан информации о том, как реализуется проект по обеспечению населения республики Интернет-связью. Хотя работы в этом направлении, по данным руководителей сторон, подписавших трехстороннее Соглашение, ведутся с опережением графика.



Также, по мнению главы региона, с повестки дня должен быть снят вопрос, связанный с задержкой выплат льготной категории граждан. Обозначен срок, в течение которого должна быть ликвидирована накопившаяся задолженность.



Поскольку подавляющее большинство вопросов, с которыми люди обращаются к руководству региона, связано с жилищной проблемой, этой теме и было уделено отдельное внимание. В частности, говорили о том, что в регионе по поручению Алексея Орлова получает развитие жилищно- строительные кооперативы, действующие в тесной связке с Министерством по земельным и имущественным отношениям. Сотрудничество это неслучайно. Как сообщалось ранее, глава региона выступил с инициативой о долевом участие государства на правах соцнайма. Эта одна из действенных мер, направленная на закрепление кадров в здравоохранении, образовании, культуре. Но, чтобы цены на жилье были доступны, необходимо предоставлять под строительство земельные участки с готовой инженерной инфраструктурой.



Квартирный вопрос будет решаться и в сотрудничестве с муниципалитетами, где дефицит кадров, в социальной сфере в том числе, весьма ощутимый. Речь идет о приобретении жилья на вторичном рынке. Оговорены и суммы средств, которые будут направлены на эти цели. Это не менее 30- 40 млн. рублей из бюджета республики. Муниципалитеты должны включиться в эту программу на условиях софинансирования. Но этот проект, подчеркивает глава, долгосрочный.



Обсудили и другие важные вопросы, которые были затронуты в ходе прямого общения главы с жителями республики. Это и проблемы обманутых дольщиков, и вопросы оказания помощи детям и подросткам, имеющим расстройства аутистического спектра, и организация горячего питания в школах и многие другие.





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