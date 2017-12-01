Завтра депутаты калмыцкого парламента соберутся на 32 сессию, заключительную в этом году и решающей для бюджета республики. В главный документ внесены поправки по итогам плановых поступлений из различных источников. Он не вызвал разногласий у парламентариев. А вот бюджет на последующий 3-хлетний период сегодня на заседании профильного комитета серьёзно обсуждался. Он уже прошёл первое чтение. Минфин региона учёл замечания, высказанные на предыдущей сессии. И по-прежнему бюджет остаётся социально направленным. На исполнение всех своих обязательств перед жителями Калмыкии правительство планирует направить 75% средств. Вместе с тем с ростом собственных доходов, налогов на прибыль, акцизы и имущество расширяются возможности исполнительной власти. Регион может и готов активно развивать инфраструктуру, бизнес, агросферу и так далее.



Сегодня же предстоящую повестку дня обсудили ещё в трёх комитетах: в социальном, по аграрным вопросам и законодательству. Завершились сегодняшние заседания принятием решений Мандатной комиссии. Завтра депутаты калмыцкого парламента соберутся на 32 сессию, заключительную в этом году и решающей для бюджета республики. В главный документ внесены поправки по итогам плановых поступлений из различных источников. Он не вызвал разногласий у парламентариев. А вот бюджет на последующий 3-хлетний период сегодня на заседании профильного комитета серьёзно обсуждался. Он уже прошёл первое чтение. Минфин региона учёл замечания, высказанные на предыдущей сессии. И по-прежнему бюджет остаётся социально направленным. На исполнение всех своих обязательств перед жителями Калмыкии правительство планирует направить 75% средств. Вместе с тем с ростом собственных доходов, налогов на прибыль, акцизы и имущество расширяются возможности исполнительной власти. Регион может и готов активно развивать инфраструктуру, бизнес, агросферу и так далее.Сегодня же предстоящую повестку дня обсудили ещё в трёх комитетах: в социальном, по аграрным вопросам и законодательству. Завершились сегодняшние заседания принятием решений Мандатной комиссии.



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