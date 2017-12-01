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Сегодня, 10:00

Владимир Путин озвучил свое решение баллотироваться в президенты России


Владимир Путин озвучил свое решение баллотироваться в президенты России на выборах в марте 2018 года. Об этом Путин объявил на встрече с коллективом автозавода ГАЗ в Нижнем Новгороде. В ответ на вопрос одного из рабочих легендарного завода, глава государства сказал следующее.

Глава Калмыкии поддержал решение главы государства. Он отметил: это долгожданное выдвижение, потому что альтернативы действующему президенту я лично не вижу. Убежден, что та социология, которая периодически всплывает в прессе о поддержке действий президента, подтвердится на выборах 18 марта, сказал Алексей Орлов и добавил, что за время нахождения Путина у власти в Калмыкии произошли кардинальные позитивные изменения. Конечно, люди это осознают, понимают и, конечно, ценят, заключил Глава республики.



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