Владимир Путин озвучил свое решение баллотироваться в президенты России на выборах в марте 2018 года. Об этом Путин объявил на встрече с коллективом автозавода ГАЗ в Нижнем Новгороде. В ответ на вопрос одного из рабочих легендарного завода, глава государства сказал следующее.



Глава Калмыкии поддержал решение главы государства. Он отметил: это долгожданное выдвижение, потому что альтернативы действующему президенту я лично не вижу. Убежден, что та социология, которая периодически всплывает в прессе о поддержке действий президента, подтвердится на выборах 18 марта, сказал Алексей Орлов и добавил, что за время нахождения Путина у власти в Калмыкии произошли кардинальные позитивные изменения. Конечно, люди это осознают, понимают и, конечно, ценят, заключил Глава республики.



Смотреть полный выпуск новостей



