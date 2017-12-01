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Сегодня, 17:42

Глава региона провел рабочее совещание


Глава региона провел рабочее совещаниеОрганизация взаимодействия с федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства - главная тема сегодняшнего рабочего совещания главы республики с участием первого заместителя председателя Правительства Сергея Бадмаева и министра сельского хозяйства Баатра Болаева. Суть этого проекта заключается в том, чтобы в одну команду, то есть в сельскохозяйственный потребительский кооператив, объединились те, кто занимается личным подсобным хозяйством, а также фермеры. Что в свою очередь пополнит семейный бюджет, увеличит налоговые отчисления в казну. По словам Алексея Орлова, это реальная помощь тем, кто занимается ЛПХ.

Участникам совещания глава Калмыкии дал поручение до конца этого года представить план действий по оказанию поддержки членам сельхозкооператива. Также в будущем году в республике будет реализован проект по созданию биржи по продаже скота методом открытых торгов-аукционов.



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