Алексей Орлов прокомментировал намерения Владимира Путина баллотироваться в президенты

Калмыкия ценит изменения в республике, произошедшие при Путине. Об этом сообщил Глава региона Алексей Орлов, комментируя заявление Владимира Путина о намерении баллотироваться на выборах в следующем году. Долгожданное выдвижение, потому что альтернативы действующему президенту я лично не вижу, сказал Орлов, убежден, что та социология, которая периодически всплывает в прессе о поддержке действий президента, подтвердится на выборах 18 марта. Он добавил, что за время нахождения Путина у власти в Калмыкии произошли кардинальные позитивные изменения. Конечно, люди это осознают, понимают и ценят, заключил Глава республики.



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