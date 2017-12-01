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Вчера, 17:55

Глава Калмыкии принял участие в заседании совета при полномочном представителе Президента в ЮФО


Глава Калмыкии принял участие в заседании совета при полномочном представителе Президента в ЮФОГлава Калмыкии Алексей Орлов принял участие в заседании совета при полномочном представителе Президента страны в южном федеральном округе Владимире Устинове. Обсудили реализацию приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги» в регионах ЮФО. Так, за 10 месяцев года сократилось число зарегистрированных ДТП почти на 6 процентов. А вот качество дорог оставляет желать лучшего. Более 65 тысяч километров автотрасс регионального значения остаются в предаварийном состоянии. Как отметил Владимир Устинов, все дорожные работы, не прошедшие лабораторные испытания и общественный контроль, будут устраняться за счет субъекта.



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