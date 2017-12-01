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Сегодня, 10:00

Антимонопольная служба провела совещание по правоприменительной практике


Антимонопольная служба провела совещание по правоприменительной практикеУправление Федеральной антимонопольной службы региона провело публичные обсуждения правоприменительной практики c представителями власти и бизнеса. Участником реформы контрольно – надзорной деятельности стал и Глава Калмыкии Алексей Орлов. В ходе совещания были затронуты вопросы снижения административной нагрузки на предпринимательское сообщество, применения законодательства о рекламе и о государственных закупках, а также планы проверок на следующий год.

Со следующего года УФАС отменяет плановые проверки бизнеса по двум видам антимонопольного надзора - в сфере рекламы и тарифов. Однако, в ведомстве утверждают, что внеплановые проверки сохранятся по всем видам контроля. Предложение ввести мораторий на плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса на публичном мероприятии по правоприменительной практике антимонопольной службы поддержал и Глава Калмыкии Алексей Орлов.

Обсуждение практических проблем антимонопольного регулирования проходило в форме диалога. Разговор между предпринимательским сообществом и антимонопольным ведомством получился конструктивным. Калмыцких бизнесменов интересовали тонкости контроля госзакупок, формы уведомления о начале проверок УФАС и длительность их проведения.

В частности, в единый реестр проверок антимонопольной службой на следующий год попали министерство здравоохранения Калмыкии, министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, администрации Черноземельского и Лаганского РМО, Росздравнадзор и налоговая служба.

В этом году сотрудниками ведомства осуществлено 5 плановых и 30 внеплановых проверок. В результате выдано 7 предписаний. Зафиксировано 9 дел о нарушении антимонопольного законодательства. Большинство связано с некомпетентной подготовкой документации о закупках и техзаданий. Данный факт приводит к тому, что участники закупки предлагают товар не всегда подходящий по техническим характеристикам. Заказчиком используются устаревшие или не существующие ТУ, ГОСТы и СНИПы.
Так, только в рамках 44 Федерального Закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд поступили 183 жалобы.

Всего за отчетный период Калмыцким УФАС за нарушение антимонопольного законодательства наложены штрафы на сумму более 2 миллионов рублей.



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