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Вчера, 20:00

Глава региона принял участие в публичных слушаниях


Глава региона принял участие в публичных слушанияхСнижение административной нагрузки на бизнес-сообщества, применение законодательства о рекламе и государственных закупках, а также планы проверок на следующий год обсудили сегодня на совещании по результатам правоприменительной практики Управления Федеральной антимонопольной службы региона. В текущем году 9 дел о нарушении антимонопольного законодательства зафиксировано ведомством. Осуществлено 5 плановых и 30 внеплановых проверок. В результате выдано 7 предписаний. Большинство связано с некомпетентной подготовкой документации о закупках и технических заданий. Данный факт приводит к тому, что участники закупки предлагают товар, не всегда подходящий по техническим характеристикам. В частности, в единый реестр проверок антимонопольной службой на следующий год попали министерство здравоохранения Калмыкии, главное ведомство природоохранных ресурсов и охраны окружающей среды, администрации Черноземельского и Лаганского РМО, а также Росздравнадзор. На публичном мероприятии по правоприменительной практике работу антимонопольной службы оценил и Глава Калмыкии Алексей Орлов.



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