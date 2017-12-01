Делегации Калмыкии во главе с Алексеем Орловым приняла участие в ежегодной конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату» при поддержке агентства стратегических инициатив и агентства ТАСС. Помимо руководителя степной республики, в конференции участвовали глава городской администрации Окон Нохашкиев и министр экономики и торговли Зоя Санджиева. На сегодняшнем брифинге с журналистами профильный министр отметила, что Алексей Орлов принял участие в деловом завтраке, который был посвящен работе по национальному рейтингу по привлечению инвестиций. В этом направлении ведомством проводится соответствующая работа. Есть институты развития, которые оказывают поддержку субъектам малого и средства бизнеса. Активно работает и центр предпринимательства. Министерством был проведен Форум «территория развития», по следам которого достигнута договоренность с деловой организацией «Опора России» провести в апреле 2018 года семинар «бизнес-успех» в республике. Немаловажно, что на законодательном уровне упростили требования к инвесторам. Сейчас льготы, которые предлагает правительство Калмыкии, можно получить, внеся лишь 10 миллионов рублей в организацию капитальных вложений, а не 50 миллионов как было раньше. Также Алексей Орлов принял участие в стратегической сессии, посвященной работе «развитие региональных управленческих команд», центральной темой которой стали итоги образовательной программы. И сегодня эти результаты переносятся на муниципальный уровень, где соответствующая программа была разработана вместе с КалмГУ и уже в скором времени начнется ее реализация. Делегации Калмыкии во главе с Алексеем Орловым приняла участие в ежегодной конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату» при поддержке агентства стратегических инициатив и агентства ТАСС. Помимо руководителя степной республики, в конференции участвовали глава городской администрации Окон Нохашкиев и министр экономики и торговли Зоя Санджиева. На сегодняшнем брифинге с журналистами профильный министр отметила, что Алексей Орлов принял участие в деловом завтраке, который был посвящен работе по национальному рейтингу по привлечению инвестиций. В этом направлении ведомством проводится соответствующая работа. Есть институты развития, которые оказывают поддержку субъектам малого и средства бизнеса. Активно работает и центр предпринимательства. Министерством был проведен Форум «территория развития», по следам которого достигнута договоренность с деловой организацией «Опора России» провести в апреле 2018 года семинар «бизнес-успех» в республике. Немаловажно, что на законодательном уровне упростили требования к инвесторам. Сейчас льготы, которые предлагает правительство Калмыкии, можно получить, внеся лишь 10 миллионов рублей в организацию капитальных вложений, а не 50 миллионов как было раньше. Также Алексей Орлов принял участие в стратегической сессии, посвященной работе «развитие региональных управленческих команд», центральной темой которой стали итоги образовательной программы. И сегодня эти результаты переносятся на муниципальный уровень, где соответствующая программа была разработана вместе с КалмГУ и уже в скором времени начнется ее реализация.



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