Сегодняшняя конференция регионального отделения «Единой России» началась с вручения партийных билетов новобранцам. Затем секретарь регионального отделения Анатолий Козачко подвел некоторые итоги уходящего года и озвучил план работы на предстоящий период. По его словам, одно из основных направлений - реализация 19 проектов. К примеру, в рамках программы «Комфортная городская среда» обустраиваются дворовые и общественные территории, ремонтируются сельские спортзалы. На эти цели выделяются не только федеральные, но и региональные средства.



В ходе конференции тайным голосованием были избраны делегаты на семнадцатый съезд «Единой России». Это секретарь первичного отделения Адыковское Черноземельского местного отделения партии Валерий Болдырев и секретарь первичного отделения № 54 Элистинского отделения Баирта Мукаева. В работе конференции приняла участие депутат государственной думы Марина Мукабенова. Сегодняшняя конференция регионального отделения «Единой России» началась с вручения партийных билетов новобранцам. Затем секретарь регионального отделения Анатолий Козачко подвел некоторые итоги уходящего года и озвучил план работы на предстоящий период. По его словам, одно из основных направлений - реализация 19 проектов. К примеру, в рамках программы «Комфортная городская среда» обустраиваются дворовые и общественные территории, ремонтируются сельские спортзалы. На эти цели выделяются не только федеральные, но и региональные средства.В ходе конференции тайным голосованием были избраны делегаты на семнадцатый съезд «Единой России». Это секретарь первичного отделения Адыковское Черноземельского местного отделения партии Валерий Болдырев и секретарь первичного отделения № 54 Элистинского отделения Баирта Мукаева. В работе конференции приняла участие депутат государственной думы Марина Мукабенова.



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