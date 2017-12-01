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1-12-2017, 20:00

Избраны делегаты на семнадцатый съезд «Единой России»


Избраны делегаты на семнадцатый съезд «Единой России»Сегодняшняя конференция регионального отделения «Единой России» началась с вручения партийных билетов новобранцам. Затем секретарь регионального отделения Анатолий Козачко подвел некоторые итоги уходящего года и озвучил план работы на предстоящий период. По его словам, одно из основных направлений - реализация 19 проектов. К примеру, в рамках программы «Комфортная городская среда» обустраиваются дворовые и общественные территории, ремонтируются сельские спортзалы. На эти цели выделяются не только федеральные, но и региональные средства.

В ходе конференции тайным голосованием были избраны делегаты на семнадцатый съезд «Единой России». Это секретарь первичного отделения Адыковское Черноземельского местного отделения партии Валерий Болдырев и секретарь первичного отделения № 54 Элистинского отделения Баирта Мукаева. В работе конференции приняла участие депутат государственной думы Марина Мукабенова.



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