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Сегодня, 21:00

ГосДума приняла закон о федеральном бюджете на 2018−2020 годы


ГосДума приняла закон о федеральном бюджете на 2018&#8722;2020 годыСегодня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2018- 2020 годы. Его уже назвали бюджетом роста. Вот как его комментирует депутат Марина Мукабенова.



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