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Сегодня, 12:15

Поручения Главы региона успешно выполняются


Поручения Главы региона успешно выполняютсяВсе поручения, данные главой региона Алексеем Орловым министерствам и ведомствам республики в обращении к депутатам Народного хурала, успешно выполняются. По словам министра здравоохранения республики Руслана Нагаева, до конца этого года автопарк лечебных учреждений пополнится новыми автомашинами. А вот перед управлением по развитию электронного правительства была поставлена задача внедрения системы 112 в районах республики.

Одним из пунктов в списке поручений главы республики значится модернизация автопарка лечебных учреждений. Несмотря на то, что новые авто получили Октябрьский, Городовиковский, Сарпинский районы, а также центр медицины катастроф и станция скорой помощи, многие бригады неотложки все еще вынуждены работать на старых автомобилях. Напомню, что договоренность об обновлении санитарного автопарка была достигнута на встрече Алексея Орлова с Президентом страны Владимиром Путиным еще в июле прошлого года. По словам министра здравоохранения Руслана Нагаева, до конца этого года в республику поступит очередная партия карет скорой помощи. Речь идет о 51 машине, которые отправятся в отдаленные районы республики, где расстояния между селами значительные. Там их очень ждут.

Главой Калмыкии также было дано поручение ускорить темпы реконструкции республиканской больницы. Сейчас здесь ведутся работы на первом и цокольном этажах здания. Заметно обновится внешний облик не только стационарного отделения скорой помощи, то есть приемного покоя, но и появится возможность комплексно подойти к оказанию экстренной помощи пациенту.

В срок завершился капитальный ремонт здания наркологического диспансера. Ну, а онкобольные получили возможность лечиться дома, не выезжая за пределы республики. А республиканская программа, которая была разработана по поручению главы региона, позволит поэтапно решить проблему кадрового обеспечения медицинских учреждений. Перед управлением по развитию электронного правительства была поставлена задача внедрить систему 112 в районах республики. К ней подключены местные дежурно-диспетчерские службы пожарной охраны и полиции. Настройка системы также осуществлена на станциях скорой помощи. Вся эта работа проделана за счет средств республиканского бюджета.

Что касается второго поручения, то необходимо отметить работу, которая была произведена за счет средств региональных операторов связи. Теперь мобильная связь появилась сразу в нескольких населенных пунктах республики. Таких как Красномихайловское и Ульяновское Яшалтинского района, а также в Годжуре Кетченеровского района. До конца этого года еще два поселения республики получат доступ к сети Интернет.



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