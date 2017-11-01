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Вчера, 17:00

Утвержден проект бюджета республики на трехлетний период


Утвержден проект бюджета республики на трехлетний периодУтвержден в первом чтение проект бюджета республики на трехлетний период – 2018 -2020 годов. Документ, внесенный главой региона, представил сегодня на сессии Народного хурала министр финансов Очир Шургучеев. По его словам, при разработке финансового плана за основу был принят консервативный вариант прогноза социально-экономического развития Калмыкии, изменения налогового законодательства.

В парламентском докладе министра финансов были приведены основные параметры ресбюджета по годам. В 2018-ом прогнозируют доход в объеме чуть более 10 млрд. 400 млн. рублей, при этом расходы должны составить 10,5 млрд. А в основе лежат 18 государственных программ, мероприятия которых охватывают основные направления социально- экономического развития республики. Обращает на себя внимание социальная направленность бюджета, так как основная доля расходов приходится на социально-культурную сферу, предусмотрены также средства на индексацию зарплат работников бюджетной сферы и социальные выплаты. По итогам обсуждения дан ряд рекомендаций. Следует сказать, что финансовый документ прошел «нулевое обсуждение» в комитетах Народного хурала. Часть предложений будет оформлена в виде поправок ко второму чтению бюджетного законопроекта.

Неизбежны изменения и в налогообложении. Правительство внесло на рассмотрение депутатов законопроект «О нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований Республики Калмыкия». Речь идет о передаче из ресбюджета в казну Элисты 10 процентов от налога на доходы физических лиц. По прогнозам, город ежегодно дополнительно будет получать не менее 100 млн. рублей. Эти целевые средства на «формирование комфортной городской среды»

Следующий законопроект, внесенный главой республики, окрестили революционным. Он увидит свет в самое ближайшее время и касается той категории молодежи, которая пожелает поступить на государственную гражданскую службу. Документ разработан по поручению Алексея Орлова в связи с его обращением к депутатам Народного Хурала. Тогда им было заявлено, «повышение качества государственного управления в Республике Калмыкии должно стать приоритетом в работе всех уровней органов власти».

И еще. В рамках реализации своей законодательной инициативы парламентарии внесли на рассмотрение сессии большой блок вопросов, направленных на совершенствование федерального законодательства. Всего 21 вопрос повестки дня обсудили законодатели.



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