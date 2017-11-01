Сегодня депутаты народного хурала провели заседания профильных комитетов. Члены комитета по бюджету, экономической политике, предпринимательству и собственности рассмотрели предложенные правительством проекты республиканского бюджета на 2018-й год и на плановый период 2019-20 годов и Территориального ФОМС, а также некоторые изменения в законодательные акты в сфере налогообложения в регионе. По словам председателя комитета Эрдни Гагуева, бюджет Калмыкии уже традиционно сохраняет свою социальную направленность. На эту сферу в республике приходится почти 75 процентов бюджета. Важная роль отводится также субсидированию федеральных программ. Сегодня депутаты народного хурала провели заседания профильных комитетов. Члены комитета по бюджету, экономической политике, предпринимательству и собственности рассмотрели предложенные правительством проекты республиканского бюджета на 2018-й год и на плановый период 2019-20 годов и Территориального ФОМС, а также некоторые изменения в законодательные акты в сфере налогообложения в регионе. По словам председателя комитета Эрдни Гагуева, бюджет Калмыкии уже традиционно сохраняет свою социальную направленность. На эту сферу в республике приходится почти 75 процентов бюджета. Важная роль отводится также субсидированию федеральных программ.



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