Подписано дополнительное соглашение с компанией "Лукойл"

Глава Калмыкии Алексей Орлов подписал дополнительное соглашение о сотрудничестве в социальной сфере региона с Нефтяной компанией Лукойл. Общая сумма дополнительного финансирования превысила 37 миллионов рублей. В рамках программы запланировано благоустройство спортивных площадок и ремонт спорзалов элистинских средних общеобразовательных школ номер 12 и 17, ремонт пищеблока Кетченеровской многопрофильной гимназии, капитальный ремонт здания Лаганской школы имени Люлякина, а также реконструкция котельной Городовиковской многопрофильной гимназии.



А Глава столичной администрации Окон Нохашкиев напомнил, что в эти дни в Элисте продолжается реконструкция кинотеатра «Октябрь». Это один из культурных объектов, финансирование работ на котором осуществляется при поддержке Лукойл – Нижневолжскнефть. Глава Калмыкии Алексей Орлов подписал дополнительное соглашение о сотрудничестве в социальной сфере региона с Нефтяной компанией Лукойл. Общая сумма дополнительного финансирования превысила 37 миллионов рублей. В рамках программы запланировано благоустройство спортивных площадок и ремонт спорзалов элистинских средних общеобразовательных школ номер 12 и 17, ремонт пищеблока Кетченеровской многопрофильной гимназии, капитальный ремонт здания Лаганской школы имени Люлякина, а также реконструкция котельной Городовиковской многопрофильной гимназии.А Глава столичной администрации Окон Нохашкиев напомнил, что в эти дни в Элисте продолжается реконструкция кинотеатра «Октябрь». Это один из культурных объектов, финансирование работ на котором осуществляется при поддержке Лукойл – Нижневолжскнефть.



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