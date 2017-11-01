Очередной «Час с министром» прошел в общественной палате республики. В этот раз на вопросы жителей и общественников отвечал министр по земельным и имущественным отношениям Борис Лиджиев. Всего в адрес чиновника поступило 50 вопросов, половина из которых касались кадастровой стоимости земельных участков.



Как известно с прошлого года сумма налога на земельные участки и недвижимость определяется с учетом кадастровой стоимости имущества, а не на основании инвентаризационной, как было раньше. Надо сказать, что последняя была сильно занижена, и налог на землю был не столь ощутим. Теперь же получив «письма счастья», многие граждане недоумевают от цифр. В адрес Бориса Лиджиева поступило много вопросов от аграриев, в том числе начинающих фермеров, которые интересовались возможными льготами.



Отмечу, что законодательством предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан. Это инвалиды, военнослужащие, пенсионеры, ветераны войн. Однако и здесь фиксируются сбои системы. К примеру, с просьбой помочь разобраться в спорном вопросе обратилась элистинка – инвалид детства. Получив квартиру в 10 микрорайоне по федеральной программе, налог ей был начислен и за старое жилье по улице Хомутникова. И подобных случаев немало.



Председателя регионального отделения союза женщин России Киштян Кинзееву интересовала проблема обеспечения жильем льготников. В частности, семей, имеющих детей-инвалидов. По словам Лиджиева, в первом микрорайоне Элисты уже подобран участок под строительство жилых объектов.



Также были озвучены вопросы чрезмерной нагрузки на пастбища, однако, как отметил министр, нормы, обязательные к соблюдению, контролируют органы местного самоуправления. Также много вопросов прозвучало от представителей некоммерческих организаций, которые жаловались на отсутствие или плачевное состояние предоставленных помещений. Большое количество обращений будет решено в частном порядке. Напомним, что каждую третью среду месяца с 15 часов министр проводит личный прием граждан. Очередной «Час с министром» прошел в общественной палате республики. В этот раз на вопросы жителей и общественников отвечал министр по земельным и имущественным отношениям Борис Лиджиев. Всего в адрес чиновника поступило 50 вопросов, половина из которых касались кадастровой стоимости земельных участков.Как известно с прошлого года сумма налога на земельные участки и недвижимость определяется с учетом кадастровой стоимости имущества, а не на основании инвентаризационной, как было раньше. Надо сказать, что последняя была сильно занижена, и налог на землю был не столь ощутим. Теперь же получив «письма счастья», многие граждане недоумевают от цифр. В адрес Бориса Лиджиева поступило много вопросов от аграриев, в том числе начинающих фермеров, которые интересовались возможными льготами.Отмечу, что законодательством предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан. Это инвалиды, военнослужащие, пенсионеры, ветераны войн. Однако и здесь фиксируются сбои системы. К примеру, с просьбой помочь разобраться в спорном вопросе обратилась элистинка – инвалид детства. Получив квартиру в 10 микрорайоне по федеральной программе, налог ей был начислен и за старое жилье по улице Хомутникова. И подобных случаев немало.Председателя регионального отделения союза женщин России Киштян Кинзееву интересовала проблема обеспечения жильем льготников. В частности, семей, имеющих детей-инвалидов. По словам Лиджиева, в первом микрорайоне Элисты уже подобран участок под строительство жилых объектов.Также были озвучены вопросы чрезмерной нагрузки на пастбища, однако, как отметил министр, нормы, обязательные к соблюдению, контролируют органы местного самоуправления. Также много вопросов прозвучало от представителей некоммерческих организаций, которые жаловались на отсутствие или плачевное состояние предоставленных помещений. Большое количество обращений будет решено в частном порядке. Напомним, что каждую третью среду месяца с 15 часов министр проводит личный прием граждан.



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