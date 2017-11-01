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Сегодня, 18:33

Алексей Орлов провел рабочее совещание


Итоги текущего года и задачи на Новый, 2018, будут озвучены Главой региона в традиционном обращении к депутатам Народного хурала и представителям общественности республики. Сегодня на рабочем совещании Алексей Орлов дал поручение Председателю Правительства подготовить отчет, акцентировав внимание на выполнении Поручений Президента, и тех, что прозвучали во время его обращений и «прямых линий». Как подчеркнул глава Калмыкии, в докладах особое внимание необходимо уделить вопросам, с которыми обращались граждане республики, а главное, на каком этапе их решение.

И вот как прокомментировал итоги сегодняшнего рабочего совещания у главы республики Председатель Правительства Игорь Зотов.
Ну, а заместитель спикера калмыцкого парламента Саглар Бакинова сообщила о том, что на предстоящей сессии депутаты рассмотрят Проект Закона, который направлен на повышение эффективности госуправления в республике, создание молодежного кадрового резерва. Документ направлен главой региона.



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