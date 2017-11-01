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Сегодня, 10:00

В Элисте состоялось заседание Президиума Правительства


В Элисте состоялось заседание Президиума ПравительстваРеализация соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета Калмыкии в текущем году и планах на 2018-ый - главные темы заседания президиума правительства. Отчет держали сразу нескольких ведомств. В центре внимания – аграрная отрасль. По словам министра Баатра Болаева, в рамках госпрограммы «развитие сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия», на поддержку отрасли в текущем году была предусмотрена сумма – 1 миллиард 442 миллиона. В том числе 81 миллион – из республиканского бюджета. Из федерального министерства были доведены 732 миллиона, они освоены на 95%. В рамках федеральной целевой программы устойчивое развитие сельских территорий выделены 50 миллионов рублей.

Сразу 4 соглашения с федеральными органами исполнительной власти реализуются в сфере развития культуры Калмыкии. 17 домов культуры улучшили материально-техническую базу на 7 миллионов рублей. Около 30 миллионов из трех уровней финансирования было выделено на реконструкцию 7-ми сельских ДК. На завершение этих объектов в следующем году также будут направлены средства.



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