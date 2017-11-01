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Вчера, 20:00

Алексей Орлов провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции


Алексей Орлов провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупцииПрофилактика коррупции в общеобразовательных организациях - один из вопросов обсуждения членов профильной комиссии, работу которой возглавил Алексей Орлов. Так, среди докладчиков временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Алексей Шурунгов. По его словам, в МВД реализуется комплекс мероприятий по профилактике и противодействию коррупции совместно с другими правоохранительными структурами. Регулярно в учебных заведениях проводятся тематические акции, конкурсы, лекции.

На теме незаконных сборов средств с родителей остановился Николай Манцаев. В прошлом году в министерство образование поступили 10 обращений по этому вопросу, с начала 2017-го - 13 заявлений. По каждому были созданы комиссии, члены которых выезжали с проверкой школы для рассмотрения жалоб по существу. Как подчеркнул министр, финансовая помощь родителей возможна лишь на уровне сотрудничества, оформленного юридически.



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