Депутат ГосДумы Марина Мукабенова дала эксклюзивное интервью для «Радио России-Калмыкия». Речь, прежде всего, шла о принятом в первом чтении проекте федерального бюджета. В разговоре Марина Мукабенова подробно остановилась на некоторых особо важных изменениях в главном финансовом документе страны. В частности, депутат рассказала о том, как в следующем году будут происходить пенсионные выплаты, и о финансировании сферы образования.



Полную версию интервью вы сможете услышать уже завтра 3 ноября, в 13.15 в программе «Актуальное интервью» на радио России – Калмыкия. И в итоговой радиопрограмме «Дневник недели» в воскресенье в 10.20. Депутат ГосДумы Марина Мукабенова дала эксклюзивное интервью для «Радио России-Калмыкия». Речь, прежде всего, шла о принятом в первом чтении проекте федерального бюджета. В разговоре Марина Мукабенова подробно остановилась на некоторых особо важных изменениях в главном финансовом документе страны. В частности, депутат рассказала о том, как в следующем году будут происходить пенсионные выплаты, и о финансировании сферы образования.Полную версию интервью вы сможете услышать уже завтра 3 ноября, в 13.15 в программе «Актуальное интервью» на радио России – Калмыкия. И в итоговой радиопрограмме «Дневник недели» в воскресенье в 10.20.



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